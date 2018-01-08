В ожидании новых санкций: в России создан штаб для обеспечения работы «оборонки»

Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил о создании оперативного штаба для обеспечения устойчивой работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России «в условиях прогнозируемого незаконного усиления санкций США против оборонных предприятий России». Об этом чиновник написал в своем твиттере.

Специальный штаб, по словам Рогозина, сформирован в составе коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК). В задачи нового подразделения вошли «обеспечение устойчивого развития ОПК и стабильного исполнения ГОЗ (гособоронзаказа – прим. ред.).

Штаб возглавит зампред коллегии ВПК Олег Бочкарев, уточнил вице-премьер.

Как сообщал «Новый День», в декабре прошлого года Минторг США внес в санкционный список екатеринбургское предприятие КБ «Новатор» (входит в концерн «Алмаз-Антей») и волгоградский завод «Титан-Баррикады». В ведомстве заявили, что оба предприятия причастны к созданию крылатой ракеты 9М729, которая якобы нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), противоречит национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США.

В конце октября 2017 года Госдеп США опубликовал список из 39 российских оборонных предприятий и разведывательных организаций, с которыми Вашингтон запретит совершать «существенные сделки» американским компаниям, а также иностранным предприятиям и гражданам по всему миру с 29 января 2018 года. Тем, кто нарушит эту норму, будет грозить наказание от ограничения выдачи кредитов в Штатах и отказа в американских визах до запрета на экспорт американских товаров. В черном списке значатся «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Алмаз-Антей» и другие предприятия, а также ФСБ, ГРУ. В отношении ряда данных компаний и структур уже действуют американские санкции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.01.18

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