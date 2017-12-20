Власти США ввели санкции против уральского завода из-за новых крылатых ракет

Минторг США внес в черный список екатеринбургское предприятие КБ «Новатор» (входит в концерн «Алмаз-Антей»). Соответствующий документ опубликован сегодня на сайте Федерального регистра США.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом стало создание на заводе крылатой ракеты 9М729, которая якобы нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), противоречит национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США. В черный список также попал волгоградский завод «Титан-Баррикады». В обнародованном властями США документе говорится, что российские предприятия произвели для Министерства обороны РФ не только наземный крылатый ракетный комплекс, но и связанную с ним пусковую установку.

Непосредственно в отношении «Новатора» введен режим экспортного лицензирования. В связи с этим любые поставки американской продукции должны теперь будут согласовываться с властями США. И, скорее всего, как отмечают сегодня федеральные СМИ, американский Минторг будет давать отрицательные отзывы. В пресс-службе «Новатора» уже заявили, что санкции не повлияет на работу предприятия.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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