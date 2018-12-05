США выходят из ДРСМД через 60 дней

США заявили о прекращении исполнения обязательств по договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.

«США объявляют о том, что РФ нарушила положения ДРСМД, и остановят выполнение своих обязательств по Договору, если Россия в течение 60 дней не вернется к его полному исполнению. В последующие 60 дней у России есть все шансы сделать это. И мы будем приветствовать это... В течение 60 дней мы все еще не будем производить или размещать никакие, системы не соответствующие ДРСМД. Посмотрим, что произойдет за эти 60 дней», – заявил госсекретарь США.

НАТО поддержало позицию США. «Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729 (Р-500 для комплекса «Искандер»), которая нарушает ДРСМД и представляет существенные риски для евроатлантической безопасности. Мы призываем Россию в срочном порядке вернуться к полному и достоверному соблюдению ДРСМД. Теперь вопрос сохранения договора зависит от России», – также говорится в нем.

Как передает «Интерфакс», из заявления следует, что США и НАТО в течение последних пяти лет неоднократно доводили до России свою обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг ДРСМД. Однако, по версии Североатлантического альянса, Россия лишь признала факт наличия таких ракет, но не предоставляла информацию о ней. В альянсе также уверены, что США полностью соблюдают ДРСМД, а одностороннее соблюдение этого договора неприемлемо.

«Мы сожалеем, что ДРСМД, скорее всего, прекратит свое существование. У России есть последний шанс показать, что они соблюдают положения Договора. Россия знает наши опасения. Раньше они отрицали само существование этой ракетной системы, а сейчас они объявляют, что она не нарушает ДРСМД. Это не вопрос, сколько встреч у нас будет – Россия знает нашу позицию. Мы должны готовиться к миру без этого Договора», – сказал Йенс Столтенберг.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США осведомлены о следовании российской стороны всем установленным правилам. «Россия неукоснительно соблюдает положения Договора, и американской стороне это известно», – заявили в МИД РФ.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что действия США – маневр для одностороннего выхода из Договора под «благородным» предлогом. «Ультиматум Помпео – это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет. И тогда они заявят весь мир, что во всем опять виновата Россия, и поэтому они рвут договор. Им нужно обоснование. В этом смысл ультиматума Помпео», – написал сенатор в Twitter.

Как писал «Новый День», в конце октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва ответит зеркально на поставки новых американских ракет в Европу. Это стало ответом на возможный выход США из ДРСМД. «Что касается Европы, конечно, самый главный вопрос, если США все-таки выйдут из этого договора РСМД, самый главный вопрос – что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами», – сказал российский лидер.

По его словам, в случае поставок американских ракет в Европу, согласные с этим страны поставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. Он отметил, что таким образом «мы вернемся в ситуацию с «Першингами» (американские ракеты средней дальности) в Европе». «Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния вот такой высокой степени опасности. Я не вижу для этого, на самом деле, никаких оснований. Повторю, это не наш выбор, мы к этому не стремимся», – подчеркнул российский лидер.

Посол в США Анатолий Антонов заявил, что выход США из договора не будет способствовать укреплению мира и стабильности, вопреки некоторым утверждениям. «Мы выступаем против слома архитектуры разоруженческих соглашений. Международная стабильность до сих пор не оправилась после выхода США из Договора по ПРО (противоракетной обороне)», – добавил посол.

По его словам, выход из соглашения о РСМД нанесет непоправимый ущерб системе договоров в области стратегической безопасности. «У нас останется один договор, будущее которого неясно», – сказал Антонов, напомнив, что последним действующим договором будет соглашение между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

«Все озабоченности, которые есть, надо обсуждать за закрытыми дверями. При всем уважении к прессе, это нужно обсуждать профессионально, без средств массовой информации, стараться понять друг друга. Твердо убежден: если есть политическая воля, то решение проблем найти можно», – заметил Антонов. Он также констатировал, что пока США не ответили на российскую инициативу о начале переговоров о продлении договора СНВ-3, что в июле предложил Путин. «До сих пор ответа с американской стороны у нас нет. Я очень рассчитываю, что американские партнеры не будут затягивать свои ответы на российские предложения и дадут их», – сообщил посол.

Ранее российский военный эксперт, президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что ядерные удары большой мощности по опасным геофизическим зонам на территории США приведут к гарантированному уничтожению страны. Его выводы изложены в статье, опубликованной в «Военно-промышленном курьере».

Эксперт заявил, что для предотвращения агрессии со стороны Запада, России следует отказаться от стратегии противостояния времен СССР, соперничая с США в количестве ядерных боеголовок. Константин Сивков предлагает ассиметричный ответ в технологическом аспекте. Он напомнил о наличии у Москвы опыта создания ядерных боеприпасов мощностью более 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

«Создание 40-50 таких боеголовок для тяжелых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) или сверхдальних торпед обеспечивает доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США (например, Йеллоустоунский супервулкан, разломы тихоокеанского побережья) хотя бы нескольких единиц такого оружия при любом развитии ситуации. Такие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту. Это снова делает масштабную ядерную войну иррациональной и сводит шансы ее возникновения к нулю», – уверен доктор военных наук.

По мнению эксперта, такое оружие принудит западные страны сесть за стол переговоров и отказаться от ограничительных мер в адрес России и от давления на нее.

Вашингтон, Иван Гридин

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