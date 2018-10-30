Будет страшнее, чем во время Карибского кризиса: США «развязывают себе руки» для ядерной войны

После 2021 года США вновь поставят человечество под угрозу «ядерного самоубийства», уничтожив все правила соперничества в гонке вооружений. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые ИМЭМО РАН в рамках семинара «Новые санкции США против России: точка невозврата?» заявили о том, разрыв договора РСМД наверняка заставит Москву пересмотреть нынешнюю концепцию ядерного удара, где предусмотрены только ответные действия.

Как полагают эксперты, новая гонка вооружений и разрушение системы контроля приведет к тому, что оставшиеся договоры долго не просуществуют. В частности, по оценке специалистов, уже после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США может быть объявлено о том, что Вашингтон в одностороннем порядке разрывает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В этом случае соглашение будет аннулировано через 6 месяцев, как это было в 2001 году с договором ПРО (противоракетной обороны).

По мнению ученых, в этих условиях у России останется два варианта для действий. «Россия может заявить, что мы в одностороннем порядке будем соблюдать (ДРСМД), объявить мораторий на развертывание ракет. Идея красивая», – считают в ИМЭМО. По оценке экспертов, это может вызвать благосклонную реакцию в части Европы – такие страны, как Германия, могут попытаться оказать давление на США и Пентагон, чтобы избежать базирования ракет средней дальности на территории европейского континента.

Однако существенных гарантий безопасности для РФ это решение не принесет. «Так называемая новая Европа, в первую очередь, Балтийские государства и Польша спят и видят, чтобы у них разместились американские военные базы», – опасаются эксперты.

В результате – уже через три года США может разработать новые ракеты со временем подлета 3-4 минуты, которые будут развернуты на территории Восточной Европы.

По мнению ученых, это ставит Россию в сложную ситуацию. Они напомнили, что только в этом году президент РФ Владимир Путин дважды «давал развернутую характеристику ответно-встречного удара».

«Он говорил, что мы применим ядерное оружие только в том случае, когда наша система предупреждения ракетного нападения обнаружит запуск ракет и будут определены траектория и цели, по которым наносится удар», – отметили эксперты. Однако речь здесь идет о нескольких минутах, а ракеты средней дальности с подлетом в 3-4 минуты обесценивают эту концепцию.

«Развертывание ракет – приглашение России к упреждающему удару. Создаётся опасная ситуация – страшнее, чем было во время Кубинского кризиса», – считают в ИМЭМО.

При этом, как подчеркивают эксперты, оснований полагать, что Россия будет действовать по первому сценарию – объявит мораторий и «подставит другую щеку» – очень мало. Вероятнее всего, Москва пойдет на симметричный ответ. «Это означает, что сотни наших ракет будут развернуты, угрожая европейским государствам», – предположили ученые.

В этой связи докладчики также отметили, что, скорее, всего договор СНВ-3 – о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в 2021 году не будет продлен.

«Изначально (при подписании ограничительных договоров) речь шла о правилах соперничества, иначе дело может кончится ядерным самоубийством. Сегодня мы можем констатировать, что мы вступим в период, когда никаких правил соперничества не будет. Перспектива очень пугает. Ситуация, при которой будут разрушены два последних соглашения, резко обостряется», – предупреждают эксперты.

При этом, в ИМЭМО заострили внимание, что одним из негативных аспектов санкционных «войн» является то, что «при отсутствии экономических сдерживающий факторов» нарастание военного потенциала может стать взрывоопасным.

«Экономические санкции были приняты тогда, когда военная напряженность только начала возрастать. До санкций была экономическая взаимозависимость России и Европы…. И совсем печальная мысль – экономическая взаимозависимость Великобритании и Германии в 1914 году была выше, чем сейчас, ну и что?» – заключили эксперты.

Напомним, договор РСМД был подписан главами СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. В июле 2014 года Вашингтон впервые обвинил Россию в нарушении ДРСМД, после чего подобные выпады стали регулярными. Москва отрицает обвинения и выдвигает США встречные претензии. 20 октября Трамп снова заявил, что Россия нарушает соглашение и анонсировал выход США из ДРСМД. При этом он допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений.

Заявления о расторжении договора РСМД уже вызвали серьезные опасения в Европе, так Берлин счел такие действия «разрушительными».

По оценке российских экспертов, ДРСМД во многом действительно не «соответствует духу времени» из-за двустороннего формата, при котором только Россия и Соединенные штаты ограничены в развитии этого вида вооружения.

Москва, Мария Вяткина

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