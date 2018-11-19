Запад испугался возможного размещения российских военных баз на Кубе

Страны Запада опасаются, что Россия может открыть военные базы на территории Кубы, пишет Daily Star. Их появление на Острове свободы может стать российским ответом на выход США из договора о нераспространении ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Издание отмечает, что предпосылкой для подобных опасений стал визит главы Кубы Диаса-Канеля Бермудеса в Москву. Кроме того, эксперты отмечают, что Россия может открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе для наблюдения за США. Ранее сообщалось, что МИД России пообещал добиваться полной отмены экономической блокады Кубы со стороны США.

Как писал «Новый День», в конце октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва ответит зеркально на поставки новых американских ракет в Европу. Это стало ответом на возможный выход США из ДРСМД. «Что касается Европы, конечно, самый главный вопрос, если США все-таки выйдут из этого договора РСМД, самый главный вопрос – что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами», – сказал российский лидер.

По его словам, в случае поставок американских ракет в Европу, согласные с этим страны поставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. Он отметил, что таким образом «мы вернемся в ситуацию с «Першингами» (американские ракеты средней дальности) в Европе». «Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния вот такой высокой степени опасности. Я не вижу для этого, на самом деле, никаких оснований. Повторю, это не наш выбор, мы к этому не стремимся», – подчеркнул российский лидер.

Посол в США Анатолий Антонов заявил, что выход США из договора не будет способствовать укреплению мира и стабильности, вопреки некоторым утверждениям. «Мы выступаем против слома архитектуры разоруженческих соглашений. Международная стабильность до сих пор не оправилась после выхода США из Договора по ПРО (противоракетной обороне)», – добавил посол.

По его словам, выход из соглашения о РСМД нанесет непоправимый ущерб системе договоров в области стратегической безопасности. «У нас останется один договор, будущее которого неясно», – сказал Антонов, напомнив, что последним действующим договором будет соглашение между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

«Все озабоченности, которые есть, надо обсуждать за закрытыми дверями. При всем уважении к прессе, это нужно обсуждать профессионально, без средств массовой информации, стараться понять друг друга. Твердо убежден: если есть политическая воля, то решение проблем найти можно», – заметил Антонов. Он также констатировал, что пока США не ответили на российскую инициативу о начале переговоров о продлении договора СНВ-3, что в июле предложил Путин. «До сих пор ответа с американской стороны у нас нет. Я очень рассчитываю, что американские партнеры не будут затягивать свои ответы на российские предложения и дадут их», – сообщил посол.

Ранее российский военный эксперт, президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что ядерные удары большой мощности по опасным геофизическим зонам на территории США приведут к гарантированному уничтожению страны. Его выводы изложены в статье, опубликованной в «Военно-промышленном курьере».

Эксперт заявил, что для предотвращения агрессии со стороны Запада, России следует отказаться от стратегии противостояния времен СССР, соперничая с США в количестве ядерных боеголовок. Константин Сивков предлагает ассиметричный ответ в технологическом аспекте. Он напомнил о наличии у Москвы опыта создания ядерных боеприпасов мощностью более 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

«Создание 40-50 таких боеголовок для тяжелых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) или сверхдальних торпед обеспечивает доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США (например, Йеллоустоунский супервулкан, разломы тихоокеанского побережья) хотя бы нескольких единиц такого оружия при любом развитии ситуации. Такие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту. Это снова делает масштабную ядерную войну иррациональной и сводит шансы ее возникновения к нулю», – уверен доктор военных наук.

По мнению эксперта, такое оружие принудит западные страны сесть за стол переговоров и отказаться от ограничительных мер в адрес России и от давления на нее.

Москва, Иван Гридин

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