На грани ядерной войны: Горбачев предупредил о неумолимой гонке вооружений

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обвинил главу США Дональда Трампа в развязывании новой гонки вооружений. В своей статье, опубликованной в газете The New York Times, он также подчеркнул, что Вашингтон сбрасывает с себя все международные обязательства, которые обеспечивали стабильность после Второй мировой войны.

Горбачев отметил, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан в 1987 году им и президентом США Рональдом Рейганом, был первым шагом в сокращении ядерного оружия.

«В мире все еще слишком много ядерного оружия, но американский и российский арсеналы теперь составляют часть того, что было во время «холодной войны». Сегодня это огромное достижение, которым наши две нации могут по праву гордиться, находится под угрозой», – заявил он.

Горбачев подчеркнул, что этот заявление Белого дома нужно рассматривать вкупе с выходом США из договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году и расторжению ядерной сделки с Ираном, после чего военные расходы американцев «взлетели до астрономических уровней и продолжают расти».

По его словам, все решения и заявления Трампа за последние два года свидетельствуют о том, что она намерен «освободить Соединенные Штаты от любых обязательств и ограничений», причем не только в отношении ядерных ракет.

«Соединенные Штаты взяли на себя инициативу по уничтожению всей системы международных договоров и соглашений, которые послужили основой для мира и безопасности после Второй мировой войны», – считает Горбачев.

В то же время, как считает экс-президент СССР, в нарастающем противостоянии не будет «победителей», особенно, если это закончится ядерной войной.

«И это возможность, которая не может быть исключена. Неумолимая гонка вооружений, международная напряженность, враждебность и всеобщее недоверие только повысят этот риск», – опасается он.

По мнению Горбачева, сейчас Россия должна высказать «твердую сбалансированную» позицию, а члены Совбеза ООН и союзники США – «принять ответственные меры» по недопущению катастрофы.

«Столкнувшись с этой ужасной угрозой для мира, мы должны понимать, что не беспомощны. Мы не должны уступать, мы не должны сдаваться», – заключил он.

Напомним, ранее часть экспертов высказывали опасения, что одной из целей выхода США из ДРСМД является попытка втянуть Россию в гонку вооружений. В числе возможных последствиий может стать повторенние Россией судьбы СССР, который «экономически» не потянул соперничество со Штатами.

В то же время, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, выступая накануне на пресс-конференции в Москве, подчеркнул, что развал СССР был не связан с гонкой вооружений.

«Экономика Советского союза составляла 80% от экономики Соединённых штатов. По боевому составу и численности наши вооруженные силы примерно соответствовали: американцы превосходили нас на флоте, а мы превосходили их в сухопутных войсках. Процент затрат и там и там был одинаковый», – сказал он.

«Советский союз погиб – и это надо зафиксировать и больше не строить иллюзий – исключительно и только в результате предательства элиты, а совсем не потому, что мы где-то «надорвались». Это важно сегодня учитывать, чтобы то же самое не произошло с Россией», – заключил Сивков.

Москва, Мария Вяткина

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