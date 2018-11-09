Экс-начальник РВСН: Россия должна перейти к доктрине упреждающего ядерного удара

Российская система автоматического ответного ядерного удара «Периметр» (на Западе известна как Dead Hand – «Мертвая рука») может оказаться бесполезной в случае военного конфликта. Такое мнение высказал экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (1994-1996 годы) генерал-полковник Виктор Есин в интервью газете «Звезда».

Он отметил, что «Периметр» будет неэффективен в случае выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). По его словам, эта система прошла модернизацию и функционирует. «Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств – мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», – считает Есин.

Такой исход возможен, если США разместят в Европе баллистические ракеты средней дальности, которые на сегодняшний день запрещены ДРСМД. Эксперт считает, что с помощью таких ракет Штаты способны уничтожить основную часть российских ракетных средств в европейской части страны, а остальные перехватить на траектории полета посредством ПРО, отметил он.

По словам Есина, России следует пересмотреть военную доктрину и ускоренно налаживать выпуск ракет средней дальности. Реализовать эти планы в сжатые сроки возможно на базе трехступенчатой ракеты «Ярс». «Но если откровенно, эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет. Если США начнут разворачивать в Европе свои ракеты, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара», – заявил Есин, добавив, что России стоит делать упор на развитие гиперзвукового оружия, ответов на которое на Западе еще нет.

«Но главное, как мне представляется, придется наращивать гиперзвуковые средства – чтобы моментально ответить противнику. Чем грознее оружие, которым ты располагаешь, тем меньше вероятность военного конфликта», – подвел итог Есин.

Как писал «Новый День», ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возглавляемая им страна выйдет из договора РСМД и начнет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя», затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

Напомним, в конце октября военный эксперт, президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков раскрыл секрет гарантированного уничтожения США в случае войны. По его словам, следует нанести ядерные удары большой мощности по опасным геофизическим зонам на территории США. Это приведет к гарантированному уничтожению страны, заявил Сивков.

Он считает, что для предотвращения агрессии со стороны Запада, России следует отказаться от стратегии противостояния времен СССР, соперничая с США в количестве ядерных боеголовок. Константин Сивков предлагает ассиметричный ответ в технологическом аспекте. Он напомнил о наличии у Москвы опыта создания ядерных боеприпасов мощностью более 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

«Создание 40-50 таких боеголовок для тяжелых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) или сверхдальних торпед обеспечивает доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США (например, Йеллоустоунский супервулкан, разломы тихоокеанского побережья) хотя бы нескольких единиц такого оружия при любом развитии ситуации. Такие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту. Это снова делает масштабную ядерную войну иррациональной и сводит шансы ее возникновения к нулю», – уверен доктор военных наук.

По мнению эксперта, такое оружие принудит западные страны сесть за стол переговоров и отказаться от ограничительных мер в адрес России и от давления на нее.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.11.18

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