На грани фола: США готовятся шантажировать весь остальной мир ядерной войной

Вашингтон в попытке сохранить мировое господство готов поставить всю планету перед угрозой ракетно-ядерной катастрофы. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, российские политики и эксперты выразили уверенность, что односторонний выход Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нужен администрации Белого дома, чтобы шантажировать Россию и весь остальной мир возможностью применения ядерного оружия.

В частности, член Совета Федерации Алексей Кондратьев заявил, что ультиматум, который огласил в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп, «в корне и целиком ломает систему международной безопасности».

«Система (безопасности), которую американцы выстраивали в Европе за последние несколько десятков лет после принятия 1987-ом году договора РСМД, являлась не более, чем фикцией. Мы обязаны будем ответить зеркально. Это не может не понимать руководство европейских стран. Поэтому мы тоже слышим нотки озабоченности и негативного восприятия со стороны лидеров европейских стран», – сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что Москва опровергает все обвинения в нарушении договора и попытки оправдать его разрыв этим не может являться состоятельным. «Подобных фактов в действиях российской стороны нет. Поэтому ультимативные требования не имеют под собой подоплеки. Американская сторона сознательно идет на расторжение договора для достижения глобального доминирования в военном и политическом плане над всем миром», – заявил он.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в этой связи выразил уверенность, что выход США из договора РСМД является «следствием двух фундаментальных геополитических провалов».

«Провал 2001-2011 годов, который состоял в попытке решить с помощью жесткой силы проблемы взятия под контроль региона Ближнего и Среднего Востока, – и это военно-политическое поражение. Такой же провал был связан с проявлением мягкой силы во время арабской весны», – сказал Сивков.

В результате, как считает эксперт, у Вашингтона остается единственное средство для «восстановления мирового господства» – ядерное оружие и ядерный шантаж. «Поэтому, когда мы говорим о выходе США из договора, мы должны понимать, что речь идет о восстановлении способности осуществлять ядерный шантаж не только России, но и всего мира», – уверен он.

Сивков обратил внимание, что разработка ракет средней дальности позволит Штатам осуществить «превентивный обезглавливающий удар». При этом он пояснил, что еще в 20 веке подобные ракеты, которые базировались в Европе, могли достичь своей цели за 5-8 минут, а это означало, что у России осталось бы 2-3 минуты на принятие решения. «Мир ставится на порог ракетно-ядерной катастрофы», – констатировал он.

При этом эксперт отметил, что при негативном развитии ситуации у США есть, как минимум, две страны, которые могут разместить ракеты, – это Польша и Румыния. «Англия тоже даст, они там бессмысленны – до России не достают», – пояснил он.

При этом в комментарии РИА «Новый День» Сивков подчеркнул, что ни при каких обстоятельства ядерное оружие не появится на Украине. «Они никогда не размесят ракетно-ядерное оружие на территории Украины сегодня, по той простой причине, что бешеная власть, которая там находится, в любой момент может это оружие приватизировать», – сказал он.

В то же время, как подчеркнул Сивков, российская сторона не пойдет на аналогичные действия и вряд ли станет размещать свои ракеты в других странах Европы. «Российский ракетно-ядерный потенциал может распространяться только на территории России. Исходя из всей истории развития российского и советского ракетно-ядерного потенциала, единственный случай, когда он оказался на зарубежной территории – это Карибский кризис. Причина очень простая – мы не хотим рисковать этим потенциалом», – пояснил он.

По оценке Сивкова, Россия в сложивших условиях должна разрабатывать ответные меры, но не зеркальные. «Мы должны наращивать угрозу Соединенным штатам Америки – ракеты межконтинентальной дальности. Если мы хотим посадить их за стол переговоров, это должно быть создание симметричного ответа, который американцы точно поймут, что их безопасность не гарантирована. Дипломатия ничего не стоит, если не опирается на политическую силу», – заключил Сивков.

Напомним, договор РСМД был подписан главами СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. В июле 2014 года Вашингтон впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД, после чего подобные выпады стали регулярными. Москва отрицает обвинения и выдвигает США встречные претензии.

20 октября Трамп снова заявил, что Россия нарушает соглашение и анонсировал выход США из ДРСМД. При этом он допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений.

Заявления о расторжении договора РСМД уже вызвали серьезные опасения в Европе, так Берлин счел такие действия «разрушительными».

По оценке российских экспертов, ДРСМД во многом действительно не «соответствует духу времени» из-за двустороннего формата, при котором только Россия и Соединенные штаты ограничены в развитии этого вида вооружения.

Ранее Сивков уже заявил, что для предотвращения агрессии со стороны Запада, России следует отказаться от стратегии противостояния времен СССР, соперничая с США в количестве ядерных боеголовок. Он напомнил о наличии у Москвы опыта создания ядерных боеприпасов мощностью более 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте и заявил, что ядерные удары большой мощности по опасным геофизическим зонам на территории США приведут к гарантированному уничтожению этой страны.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.10.18

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