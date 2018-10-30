От Рональда к Дональду. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

После избрания Трампа президентом в отношениях с Россией Соединённые Штаты стали использовать тактику Рейгана: санкции, манипулирование ценой на нефть и, наконец, гонка вооружений – это инструменты, которыми в своё время президент Рональд Рейган довёл СССР до банкротства. Тогда, в 80-е годы ХХ века, ограничение экономического сотрудничества с Западом и падение цены на нефть при одновременном росте оборонного бюджета – то есть уменьшение доходов и увеличение расходов – закономерно привело к падению уровня жизни в СССР и неспособности тогдашнего правительства обеспечить население даже продовольствием. Правящая верхушка должна была срочно искать выход из положения, но ни «ускорение», ни «перестройка» не сработали, и ей пришлось признать своё поражение, за которым последовали отказ от социалистической идеологии и распад Советского Союза.

Сегодняшнюю ситуацию анализирует историк и экономист Сергей Ясинский:

«Сейчас Трамп анонсировал выход из договора о ликвидации РСМД (ракет средней и малой дальности), действующего ещё с 1987 года, что может означать начало новой гонки вооружений – третьего элемента из того набора, который привел к краху СССР.

Первые два уже работают: санкции доказали, что обладают достаточной разрушительной силой, и США недавно пообещали продолжить вводить новые, причём с частотой раз в один-два месяца. Это говорит о твёрдой решимости действовать до конца – то есть до банкротства российского режима. А рост цен на нефть, который вроде бы на пользу России, на самом деле является средством сделать более выгодной покупку американской нефти, а вместе с ней и сжиженного газа, что важно для Европы.

Доставка из США в Европу делает американскую нефть и газ дороже, но на фоне общего роста цены, американское предложение выглядит уже не таким дорогим и становится привлекательным. В итоге США успешно распродают свои стратегические нефтяные запасы и уже подписали контракт на доставку сжиженного газа в Польшу, причём по цене на 20% дешевле российского. Происходит вытеснение российских нефтегазовых кампаний с европейского рынка, а это означает сокращение их доходов в ближайшем будущем, а затем и банкротство. А поскольку нефтегаз – основа существования российского режима, то, значит, и для него скоро наступят плохие времена.

А теперь ещё и милитаризм. Российский бюджет уже пересматривается в пользу увеличения военных расходов, хотя и неизвестно, с какой целью. Возможно, военного присутствия в Африке и других подобных мероприятий, а не ради гонки вооружений. Сегодняшнее состояние военно-промышленного комплекса России настолько незавидное, что трудно ожидать от него каких-нибудь прорывных достижений. Но, может быть, именно для восстановления его потенциала и перераспределяются бюджетные средства.

Однако восстановление – процесс очень долгий, ведь главное в этом деле – люди, имеющие высокую квалификацию, а они не появляются от одного только желания. Если за предыдущий период квалифицированные кадры были утрачены, то теперь потребуются долгие годы, чтобы вырастить новые и восполнить нехватку. И никакие деньги не помогут ускорить этот процесс. Да и отставание от США в этой области очень значительное, поэтому в любом случае сравняться с ними в обозримом будущем не получится.

Для примера, можно сравнить американские разработки роботов, которые уже научились ходить, прыгать, танцевать – и недавно показанного российского «робота», который на самом деле один только корпус, и, естественно, не умеет ничего, кроме как стоять на месте. Причём даже эта несчастная скульптура представляет собой копию робота из старого американского фильма «Робокоп».

Отказ США от договора позволит им увеличить свою военную силу, даст дополнительные рабочие места и прибыль американскому ВПК, а в дальнейшем увеличит вес Штатов в Европе – поскольку ракеты средней и малой дальности предназначены как раз для размещения в Европе. Тем более что разработка таких же ракет российским ВПК наглядно демонстрирует европейским странам, что американское присутствие в Европе будет для них крайне желательным.

Размещение российских ракет в Калининградской области уже сейчас тревожит европейцев, а поскольку Россия занимается и созданием новых ракет – да ещё в нарушение договора о РСМД – европейские страны должны будут более серьёзно задуматься о своей безопасности. А это означает, что и представление о ценности сотрудничества с Россией в энергетической области изменится. Европа получит дополнительный стимул к поиску новых источников топлива, а также для развития ВИЭ (возобновляемых источников энергии). Следовательно, перспективы развития сотрудничества РФ с Европой в этой области, мягко говоря, окажутся под вопросом.

Сейчас, после выступления Трампа, некоторые аналитики рассматривают предстоящий выход США из договора о РСМД как движение в сторону новой холодной, а затем и полноценной войны. Однако аргументы в пользу вероятности такого перехода выглядят неубедительно. Для того чтобы началась война, каждая из сторон должна иметь основания надеяться на победу, на достижение неких значимых для неё целей и получение определённой выгоды от этого. Причём этот результат должен быть достижим только военными средствами, и он должен быть достаточно ценен, чтобы оправдать негативные следствия войны.

А сейчас холодная, и тем более «горячая», война никому не выгодна. Но если она всё-таки случится, то проиграет Россия, пострадает Европа, а выиграют США. Объективно, этот вариант Америку может даже устроить, по крайней мере, так выглядит теоретически. Поэтому ей особо не о чём беспокоиться. Волноваться должны Европа и Россия. И именно они должны принимать меры к тому, чтобы война не началась.

Ни Европа, ни Россия не имеют целей, которых они могут достичь военными средствами: война для них будет чистым убытком. Поэтому единственным разумным (объяснимым) сценарием происходящих сегодня событий является шантаж Россией Европы угрозой войны. Ответным действием должна стать (и становится) демонстрация Европой своей способности противостоять угрозе, отразить возможную атаку и нанести противнику – России – неприемлемый ущерб.

США в этой ситуации играют роль козырной карты, даже джокера, – который бьёт любую карту. И они демонстрируют свою способность это сделать, размещая на территории европейских стран свои военные контингенты и оружие. Но главное для США всё-таки не военная угроза, а укрепление в Европе своих экономических позиций. И они используют свою силу для достижения именно этой цели. В начало войны никто из политиков и государственных деятелей верить не может – слишком очевидно, чем она закончится и кто победит. Но военная угроза является достаточным аргументом при обсуждении ситуации и принятии решений, в том числе экономических.

Трамп уже показал, как он может использовать козыри в политической игре, добившись своими манипуляциями частичных успехов. Теперь он намерен продвигаться дальше, и повышает ставки, разрывая военный договор. Этим он блокирует российскую угрозу Европе и создаёт угрозу России – причём не столько военную, сколько экономическую.

Военные средства нужны только для сдерживания России, а не для нападения на неё. А реальная атака на Россию осуществляется экономическими средствами – вторжением в сферу поставок топлива. США хотят отнять у России европейский рынок энергии, что выгодно им и экономически, и политически. А для России – точней, для нынешнего российского режима – это будет ситуация критическая, сопоставимая с военным поражением. Единственный стабильный и богатый рынок (европейский) окажется потерян, доходы иссякнут, и поддерживать хотя бы приемлемое экономическое положение внутри страны станет невозможно.

Таким образом, во внешней политике США Трамп использует тот же комплекс мер, который в своё время успешно применил Рейган: экономическое давление на Россию на фоне военного сдерживания и гонки вооружений. Во внутренней политике он тоже идёт путём, проложенным Рейганом (вслед за Маргарет Тэтчер), максимально облегчая условия ведения бизнеса – в результате чего Америка сегодня находится на таком подъёме, какого давно уже не было. Например, потребность в работниках сегодня превышает возможности рынка труда на 1 млн. человек.

Кстати, в интернете обнаружился плакат Рональда Рейгана времён предвыборной борьбы 80-х годов. И на этом плакате можно прочесть его предвыборный лозунг: Let's make America great again. То есть: «Давайте сделаем Америку снова великой». Преемственность между Рональдом и Дональдом не просто имеется – она подчёркивается, и, глядя на происходящее, можно убедиться, что эта преемственность не ограничивается заимствованием лозунга. Не исключено, что и результат у Дональда Трампа будет тем же самым.

Челябинск, Сергей Ясинский

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