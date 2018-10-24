Академик раскрыл способ «гарантированного уничтожения» США

Российский эксперт раскрыл секрет гарантированного уничтожения Соединенных штатов Америки в случае войны. Военный эксперт, президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что ядерные удары большой мощности по опасным геофизическим зонам на территории США приведут к гарантированному уничтожению страны. Его выводы изложены в статье, опубликованной в «Военно-промышленном курьере».

Эксперт заявил, что для предотвращения агрессии со стороны Запада, России следует отказаться от стратегии противостояния времен СССР, соперничая с США в количестве ядерных боеголовок. Константин Сивков предлагает ассиметричный ответ в технологическом аспекте. Он напомнил о наличии у Москвы опыта создания ядерных боеприпасов мощностью более 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

«Создание 40-50 таких боеголовок для тяжелых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) или сверхдальних торпед обеспечивает доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США (например, Йеллоустоунский супервулкан, разломы тихоокеанского побережья) хотя бы нескольких единиц такого оружия при любом развитии ситуации. Такие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту. Это снова делает масштабную ядерную войну иррациональной и сводит шансы ее возникновения к нулю», – уверен доктор военных наук.

По мнению эксперта, такое оружие принудит западные страны сесть за стол переговоров и отказаться от ограничительных мер в адрес России и от давления на нее.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что возглавляемая им страна не намерена соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), так как Москва его нарушает. Как писал «Новый День», он заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от Вашингтона, и добавил, что слом положений РСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.10.18

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