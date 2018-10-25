Американский генерал заявил о высокой вероятности войны с Китаем

Вероятность начала войны с Китаем через 15 лет очень высока. Такое заявление на Варшавском форуме по безопасности сделал американский генерал-лейтенант, экс-командующий сухопутными войсками в Европе Бен Ходжес, сообщает Sputnik International.

В связи с этим экс-генерал призвал Европу уделять больше внимания собственной обороне, потому что США необходимо сосредоточиться на Тихоокеанском регионе и «китайской угрозе». «США нужна очень прочная европейская опора. Я считаю, что через 15 лет, это не является неизбежным, но существует очень большая вероятность, что США будут в состоянии войны с Китаем», – заявил генерал.

По словам Ходжеса, несмотря на смещение геополитических приоритетов, приверженность США Североатлантическому альянсу остается непоколебимой. Как писал «Новый День», ранее опрос Military Times показал, что почти половина американских военнослужащих считает, что их страна вскоре будет вовлечена в полномасштабную войну.

Стоит отметить, что сегодня, 25 октября, председатель немецкой партии «Союз 90/Зелёные» Анналена Бербок потребовала от Вашингтона вывести из Европы американское ядерное оружие, сообщает Die Welt. «Именно сейчас, когда последняя опора европейской безопасности – Договор РСМД – рушится, верным решением будет, если Европа прекратит участвовать в ядерном устрашении России под эгидой США», – призвала лидер немецких зелёных.

В свою очередь, правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель должно вместе со своими европейскими партнёрами «всерьёз» выступить за разоружение и контроль вооружений, потребовала председатель партии «Союз 90/Зелёные». «Кроме того, Германия должна присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия ООН, – подчеркнула Бербок. – Это будет правильным ответом на наращивание вооружений Россией и единоличные действия США, которые угрожают миру и безопасности на планете».

Как писал «Новый День», ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва ответит зеркально на поставки новых американских ракет в Европу. Это стало ответом на возможный выход США из ДРСМД. «Что касается Европы, конечно, самый главный вопрос, если США все-таки выйдут из этого договора РСМД, самый главный вопрос – что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами», – сказал российский лидер.

По его словам, в случае поставок американских ракет в Европу, согласные с этим страны поставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. Он отметил, что таким образом «мы вернемся в ситуацию с «Першингами» (американские ракеты средней дальности) в Европе». «Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния вот такой высокой степени опасности. Я не вижу для этого, на самом деле, никаких оснований. Повторю, это не наш выбор, мы к этому не стремимся», – подчеркнул российский лидер.

Посол в США Анатолий Антонов заявил, что выход США из договора не будет способствовать укреплению мира и стабильности, вопреки некоторым утверждениям. «Мы выступаем против слома архитектуры разоруженческих соглашений. Международная стабильность до сих пор не оправилась после выхода США из Договора по ПРО (противоракетной обороне)», – добавил посол. По его словам, выход из соглашения о РСМД нанесет непоправимый ущерб системе договоров в области стратегической безопасности. «У нас останется один договор, будущее которого неясно», – сказал Антонов, напомнив, что последним действующим договором будет соглашение между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

«Все озабоченности, которые есть, надо обсуждать за закрытыми дверями. При всем уважении к прессе, это нужно обсуждать профессионально, без средств массовой информации, стараться понять друг друга. Твердо убежден: если есть политическая воля, то решение проблем найти можно», – заметил Антонов. Он также констатировал, что пока США не ответили на российскую инициативу о начале переговоров о продлении договора СНВ-3, что в июле предложил Путин, передает РИА «Новости». «До сих пор ответа с американской стороны у нас нет. Я очень рассчитываю, что американские партнеры не будут затягивать свои ответы на российские предложения и дадут их», – сообщил посол.

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 25.10.18

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