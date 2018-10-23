Европа боится стать площадкой для ядерной войны, а США ждут развала России по примеру СССР Мировая пресса о последствиях разрыва «ракетного» договора Вашингтона и Москвы

Российско-американский договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) от 1987 года, судьба которого сейчас повисла в воздухе, привлек внимание мировой прессы. Особенно напряженно следят за ситуацией в Европе, так как именно «старый свет» рискует оказаться «под ударом».

О том, почему Европа рискует оказаться площадкой для ядерной войны, и почему России опять предрекают повторением судьбы СССР, читайте в материале РИА «Новый День».

После того как президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из двустороннего договора с Россией о РСМД практически вся мировая общественность выступила против такого решения. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул важность договора, в Германии заявили, что сожалеют о решении Трампа, Китай осудил планы США, подчеркнув, что в данному неправильно действовать в одностороннем порядке. В то же время Москва также заявила о важности ДРСМД для мировой стабильности.

Как пишет немецкая газета Die Welt, «угрожающее прекращение договора» является кульминацией жизни помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Издание напоминает, что ещё в 2011 году он опубликовал в Wall Street Journal статью, в которой подчеркивал, что Китай, Иран и Северная Корея уже разработали оружие средней дальности, но не связаны договором. Особенно опасными Болтон назвал китайские ракеты, которые «угрожают не только Тайваню, но и американским базам в западной части Тихого океана».

«Китай и другие державы имеют шанс запугать союзников Америки региональным ядерным оружием, не угрожая самим США – это та самая ситуация, которая произошла в Европе в середине 1970-х годов и модернизация НАТО к ракетному договору с 1987 года. США могут реагировать только оружием дальнего действия – эта ситуация, которая немедленно приведет к всемирной эскалации», – говорится в статье.

В этой связи Die Welt напоминает, что Болтон еще тогда заявлял о необходимости либо расширить членство в ДРСМД, либо расторгнуть его. При этом отмечается, что и Россия разделяет такие опасения. По версии издания, Кремль, хотя и выступил с официальной критикой заявления американского лидера, готов «внимательно слушать».

Издание считает, что Москвы не упустит свой «шанс» в сложившихся условиях, что доказывают ее заявления о «контрмерах». «Это выглядит как атомная канонерская политика (военно-политический курс, при осуществлении которого используется демонстративная проекция силы с применением военно-морского флота)», – подчеркивается в публикации.

Другое немецкое издание Aargauer Zeitung выдвигает версию, что Трамп намерен с помощью расторжения договора добиться новой гонки вооружений. «В надежде, что Россия, как когда-то Советский Союз, будет экономически разрушаться», – говорится в статье.

В то же время, как отмечает издание, поскольку этот вид ракет может базироваться в Европе, Белый дом намерен обострить и без того непростые отношения Россией и ЕС. «Трамп хочет еще больше ухудшить отношения между европейскими странами и Россией», – подчеркивается в статье.

Англоязычное издание The Gulf Times, которое публикуется в Катаре, считает, разрыв ДРСМД, который являлся столпом европейской безопасности, действительно угрожает спровоцировать новую гонку вооружений с катастрофическими последствиями.

Индийская редакция газеты The Economic Times обращает внимание, что разрыв договора может вызвать волну протестов, аналогичную «кризису евроракет» в 1970-1980-х годов, который предшествовал подписанию ДРСМД.

«Решение НАТО о размещении ядерных ракет «Круиз» и «Першинг» в Европе спровоцировало волны протестов в 1980-х годах от антиядерных активистов, которые считали, что их развертывание превратит Европу в потенциальное ядерное сражение», – отмечается в статье.

Напомним, Договор РСМД был подписан главами СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. В июле 2014 года Вашингтон впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД, после чего подобные выпады стали регулярными. Москва отрицает обвинения и выдвигает США встречные претензии.

20 октября Трамп снова заявил, что Россия нарушает соглашение и анонсировал выход США из ДРСМД. При этом он допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений.

Заявления о расторжении договора РСМД уже вызвали серьезные опасения в Европе, так Берлин счел такие действия «разрушительными».

Стоит отметить, что новая дискуссия о судьбе соглашения происходит на фоне визита помощник президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву. Накануне он уже заявил, что ракеты «среднего радиуса дальности, крылатые ракеты» производят не только США и Россия, но и Северная Корея, и Китай. «И получается очень необычная конфигурация, ситуация для США и России: двухсторонний договор теперь уже не является монопольным договором, понимаете?» – цитирует его слова РБК.

По оценке российских экспертов, ДРСМД во многом действительно не «соответствует духу времени» из-за двустороннего формата, при котором только Россия и Соединенные штаты ограничены в развитии этого вида вооружения.

Москва, Мария Вяткина

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