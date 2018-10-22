Трамп не блефует: разрыв договора РСМД больше всего навредит Европе

Разрыв договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между США и Россией будет закономерным решением. Как сказал в интервью РИА «Новый День» президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов подобные соглашения в двустороннем формате не отвечают современным требованиям национальной безопасности РФ. При этом эксперт подчеркнул, что расторжение этого соглашения в большей степени ударит не по России, а по непосредственным партнерам США – странам Европы.

По оценке Ремизова, заявление президента США Дональда Трампа о готовности разорвать ДРСМД не является пустыми словами. «Стремление нарастить арсенал в таком эффективном и экономичном по соотношению затрат и эффекта виде вооружения, есть. Есть уже разработки, по которым открыто или открывается финансирование. Мне кажется, это решение вполне вероятным. Это не блеф со стороны Трампа», – сказал Ремизов.

Он обратил внимание, что администрация Белого дома также не боится разрыва ДРСМД, потому что «самим Соединенным штатам наращивание российских ракет средней дальности наземного базирования не угрожает» по причине географической удаленности.

«Конечно, есть базы и в Европе, и в восточной Азии, но это не критично (для США). Это проблема для Европы, а для администрации Трампа соображения трансатлантической солидарности и интересы европейских союзников находятся на втором плане», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, для России в расторжении договора есть и плюсы, и минусы. «Минус состоит в том, что Восточной Европе будут размещаться ракеты средней дальности (США) и, соответственно, наращиваться мощность потенциального первого обезоруживающего удара – то, что является частью стратегии США, которая обосновывает создание глобальной системы ПРО», – сказал Ремизов.

«Первый обезоруживающий удар требует большого количества носителей. Ракеты средней дальности здесь будут полезны. У них подлетное время будет минимально за счет размещения в Восточной Европе», – уточнил он.

В то же время Ремизов выразил уверенность, что для России это «не создаст качественно новой ситуации». «Американский флот и так свободно себя чувствует у берегов Балтики, Северной Атлантики – тех зонах, которые находятся относительно недалеко до крупных центров нашей страны. Договор РСМД не ограничивал ракеты морского базирования, у Соединенных штатов их много, поэтому качественно новой ситуации у нас не возникает, но количество тоже имеет значение», – считает эксперт.

Плюсы разрыва договора, по мнению эксперта, заключаются в том, что Россия сама получает возможность развивать арсенал ракет средней дальности. «А они, опять же повторю, по соотношению затрат и действия, как оружие сдерживания, весьма эффективны. Это в данном случае не в отношении Соединенных штатов напрямую, а в отношении наших соседей по Евразии, что тоже может быть весьма актуально», – сказал он.

Таким образом, как полагает эксперт, меньше всего в расторжении ДРСМД сейчас заинтересованы страны Европы. «Если для России есть и плюсы, и минусы, то для Европы только минусы», – уверен он.

При этом Ремизов подчеркнул, что отказ от договора продиктован ситуацией на международной арене, которая сильно изменилась с момента подписания соглашения в 1987 году. «Надо вспомнить о том, что только Россия и Соединенные штаты ограничены в развитии этого вида вооружения. Другие центры геополитической силы их развивают. Сам формат договора, при котором только Россия и США ограничены в чем-то, а у других руки развязаны, не соответствует духу времени», – подчеркнул Ремизов.

Эксперт пояснил, что РФ и США «больше не являются двумя одинокими военными сверхдержавами, которые наголову превосходят всех остальных».

«В отношении Штатов это еще можно сказать, но Россия в этой роли должна понимать, что она не может позволить себе рассматривать процесс разоружения в двустороннем формате. Любые дальнейшие шаги по разоружению могут быть только в многостороннем формате, включающим, к примеру, Китай, Турцию – крупные военные державы, с которыми мы соседствуем», – отметил Ремизов.

Напомним, Договор РСМД был подписан главами СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. В июле 2014 года Вашингтон впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД, после чего подобные выпады стали регулярными. Москва отрицает обвинения и выдвигает США встречные претензии.

20 октября Трамп снова заявил, что Россия нарушает соглашение и анонсировал выход США из ДРСМД. При этом он допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений.

Заявления о расторжении договора РСМД уже вызвали серьезные опасения в Европе, так Берлин счел такие действия «разрушительными».

Стоит отметить, что новая дискуссия о судьбе соглашения происходит на фоне сегодняшнего визита помощник президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву. Сегодня уже состоялась его встреча с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Кроме этого появилась информация о том, что лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в ноябре во Франции или в Аргентине.

Москва, Мария Вяткина

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