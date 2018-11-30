Госдеп позволил продать Польше 20 ракетных систем на $655 млн

Госдепартамент США позволил продажу Польше 20 ракетно-артиллерийских систем на общую сумму 655 млн долларов, сообщает Пентагон. «Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования на предварительную сумму в 655 млн долларов», – говорится в сообщении оборонного ведомства США.

Вероятным поставщиком ракетных систем выступит американская корпорация Lockheed Martin. Стоит отметить, что разрешение госдепа на проведение сделки не является окончательным этапом одобрения подобных поставок и не означает гарантированную продажу вооружений.

Как писал «Новый День» в последние годы в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. Так, Варшава приняла программу резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США.

Кроме того, Польша готова выделить до $2 млрд на обустройство американской военной базы на территории страны. Необходимость постоянного военного присутствия США Варшава обосновала потребностью сдерживать «растущую российскую угрозу». Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что рассматривает идею размещения в Польше постоянной американской базы, за которую Варшава готова платить миллиарды долларов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.11.18

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