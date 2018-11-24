Британия считает Россию главной угрозой

Глава Генштаба ВС Британии назвал Россию главной угрозой для свой страны.

С поражением в Сирии ИГ (организация, запрещенная в России) перестало быть главной угрозой для Британии, теперь это Россия, заявил новый глава Генштаба ВС Великобритании Марк Карлтон-Смит в интервью Telegraph.

«Россия пытается использовать уязвимости и слабости, как только их обнаруживает», – сказал он, добавив, что Россия постоянно стремится подорвать Запад, разрабатывая новые военные возможности в киберпространстве и космосе. «Россия сегодня неоспоримо представляет гораздо большую угрозу для национальной безопасности, чем исламистские экстремисты. Россия продемонстрировала, что она готова использовать военную силу для защиты и расширения собственных национальных интересов», – заявляет генерал.

Карлтон-Смит также высказался против создания в Европе единых Вооруженных сил. По его словам, он не поддерживает любую инициативу, которая снизит военную эффективность НАТО.

Не все в Европе придерживаются такого же мнения, отмечает РБК: президент Франции Эмманюэль Макрон ранее говорил, что планы США выйти из соглашения по разоружению 1980-х годов (ДРСМД) угрожают Европе. В связи с этим он призвал создать общеевропейскую армию, чтобы защититься от угрозы со стороны России, Китая и США. Его инициативу поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Лондон, Игорь Юров

Лондон. Другие новости 23.11.18

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