Москва готовит политические и экономические санкции в отношении Польши

Россия готова ввести политические и экономические санкции в отношении Польши. Основанием для таких мер – снос памятника советским воинам, погибшим в борьбе с фашизмом, рассказал первый заместитель главы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

«Нынешним политикам, находящимся в руководстве Польши, хочется как можно дальше отойти от нашей общей истории», – приводит слова Джабарова РИА «Новости». Сенатор также подчеркнул, что «Москва может ввести санкции против подобных политических деятелей, поощряющих снос памятников советским воинам». По его словам, также следует подумать над возможностью введения экономических санкций в отношении Польши, но они должны быть хорошо продуманными, «чтобы не навредить себе».

Ранее польские власти заявили, что готовятся снести памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке Варшавы. В мэрии заявили, что памятник снесут до конца месяца. Памятник уже обнесли забором. Гуляющие в парке люди в основном негативно отзываются о планах по сносу памятника. Некоторые из них принесли к забору, окружающему монумент, цветы и зажженные лампады.

Мемориал открыли сентября 1946 года на месте братской могилы 26 советских солдат. В 1968 году во время реконструкции площади Вашингтона останки красноармейцев эксгумировали и перезахоронили на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, а сам памятник перенесли вглубь главной аллеи парка.

Напомним, в июле 2017 года Совет Федерации направил обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить профильным ведомствам разработать санкционные меры в отношении Польши, которые бы стали ответом на решение Варшавы снести памятники советским воинам.

«Просим дать поручения профильным федеральным органам исполнительной власти представить комплексные предложения по возможному введению мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев – инициаторов Закона от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя и других физических и юридических лиц», – говорится в обращении сенаторов к президенту, принятом во вторник, передает «Интерфакс».

Как писал «Новый День», закон о запрете пропаганды коммунизма был принят в Польше в 2016 году. Согласно этому документу, улицы, дома и мосты запрещается называть в честь деятелей коммунистического прошлого. Поправки в документ одобрила нижняя палата парламента – польский Сейм. Закон предполагает в числе прочего снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых – это памятники солдатам Красной армии.

Между тем, российский МИД крайне негативно оценил снос Памятника благодарности Красной Армии в польском городе Ланьцут. В ведомстве назвали это «очередным актом демонстративного цинизма». Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов призывал разорвать дипломатические отношения с Польшей из-за скандального закона. Кроме того, борьбу с советскими памятниками в Польше раскритиковали, в том числе представители «Единой России».

Вскоре после этого Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении Красной Армией территории Польши от немецко-фашистских захватчиков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.10.18

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