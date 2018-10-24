Шойгу пригрозил Польше ответом в случае размещения дивизии США

Планы Варшавы разместить на территории Польши дивизию армии США вынуждают Россию принимать ответные меры. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии. «В этих условиях мы должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях», – сказал он.

По мнению главы российского оборонного ведомства, намерения Варшавы контрпродуктивны и не способствуют стабильности и укреплению безопасности в регионе. По его словам, Россия не хочет втягиваться в военную конфронтацию с Западом и стремится к сотрудничеству в сфере безопасности.

Как отмечает РИА «Новости», в последние годы в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. Так, Варшава приняла программу резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США.

Кроме того, как писал «Новый День», Польша готова выделить до $2 млрд на обустройство американской военной базы на территории страны. Необходимость постоянного военного присутствия США Варшава обосновала потребностью сдерживать «растущую российскую угрозу». Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что рассматривает идею размещения в Польше постоянной американской базы, за которую Варшава готова платить миллиарды долларов.

В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не будут нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе это прекрасно знают, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.10.18

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