Москва пригрозила военным ответом в случае атаки на Белоруссию

Любое нападение на Белоруссию Москва будет рассматривать как агрессию в отношении России. С таким заявлением выступил посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич в интервью телеканалу «Беларусь-1», комментируя информацию о планах Вашингтона разместить военную базу США в Польше.

«Нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию, со всеми вытекающими из этого последствиями», – сказал российский дипломат, заверил, что Минск «может быть абсолютно спокоен», поскольку Белоруссия «абсолютна защищена». «У нас союзнические отношения и единая военная политика, которая гарантирует безопасность для наших граждан», – подчеркнул он.

По мнению Бабича, информация о размещении в Польше постоянной военной базы США является тревожным фактором и игнорировать ее нельзя. Посол РФ добавил, что в этой части у Москвы и Минска «абсолютное взаимопонимание». Бабич полагает, что в данной ситуации нужно наращивать усилия адекватно развивающейся обстановке. Он при этом отметил, что для Польши и прибалтийских стран, где разворачиваются военные базы Штатов, «ничего хорошего это противостояние не принесет».

Ранее стало известно, что Польша готова выделить до $2 млрд на обустройство американской военной базы на территории страны. Необходимость постоянного военного присутствия США Варшава обосновала потребностью сдерживать «растущую российскую угрозу». Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что рассматривает идею размещения в Польше постоянной американской базы, за которую Варшава готова платить миллиарды долларов.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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