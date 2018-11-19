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Понедельник, 19 ноября 2018, 16:06 мск

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МИД назвал размещение российских баз на Кубе «ненаучной фантастикой»

В Министерстве иностранных дел РФ расценили как ненаучную фантастику сообщения СМИ о возможности развертывания российских военных баз на Кубе, заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«Мы ненаучную фантастику не комментируем», – приводит РИА «Новости» слова Щетинина. Как писал «Новый День», ранее Daily Star сообщила, что возможность появления российских военных баз на Кубе тревожит Запад. Издание писало, что этот шаг может стать ответом Москвы на угрозы Дональда Трампа о выходе США из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Сообщалось, что предпосылкой для подобных опасений Запада стал официальный визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Москву и его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Обсуждение военного сотрудничества двух стран навело исследователей на мысли, что Москва для наблюдения за деятельностью США в Карибском регионе может вновь открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе, который закрыли 16 лет назад, а также построить дополнительные базы.

Гавана, Иван Гридин

Гавана. Другие новости 19.11.18

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