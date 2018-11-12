Раскрыты темы беседы Путина и Трампа. «Прошла очень хорошая дискуссия»

Президент США Дональд Трамп в Париже побеседовал с российским лидером Владимиром Путиным, а также с главами Франции и Германии – Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее данным, за обедом, который проходил в официальной резиденции президента Франции в течение двух часов, лидеры обсудили широкий спектр вопросов, в том числе договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), торговлю, тему санкций. Кроме того, были затронуты ситуации в Сирии, Северной Корее, Саудовской Аравии, Афганистане. Также президенты поговорили о Китае.

Пресс-секретарь президента США оценила состоявшиеся дискуссии как «очень хорошие и продуктивные», передает CNN.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что у него состоялось краткий разговор с Трампом, но не уточнил, какие темы обсуждались. Он также отметил, что беседа прошла хорошо.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков со своей стороны сообщил, что президенты РФ и США поприветствовали друг друга во время рабочего завтрака в столице Франции. Представитель Кремля также отметил, что на торжественной церемонии в память окончания Первой мировой войны лидеры РФ и США подтвердили намерение встретиться во время саммита «большой двадцатки» в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Первоначально предполагалось, что Путин и Трамп, находясь во Франции, проведут двустороннюю встречу, но президент Франции счел, что переговоры затмят празднование100-летия окончания Первой мировой войны. В итоге полноценные переговоры не состоялись.

Вашингтон, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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