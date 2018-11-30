Трамп воспользовался «керченской» провокацией

США ведут очень самодостаточную политику: сначала создают провокацию против Москвы, а затем на любые действия России вводят новые санкции. Как считает политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, Запад продолжает создавать «пояс токсичности» вокруг России и «керченская» провокация является одним из способов достижения этой цели. Об этом он сказал в интервью РИА «Новый День».

«Действует некая логика управления отношениями через информационные и политические провокации или события, которые используются для ужесточения санкционного режима и нагнетания, создания пояса токсичности вокруг России», – сказал эксперт.

По оценке эксперта, новая напряженность в отношениях России и Запада, которая возникла якобы из-за российской агрессии в Азовском море, не является исключением из этой логики. Запад был «как минимум в курсе, как максимум, инициировал» провокацию, считает он.

«Уровень погруженность американских консультантов – кураторов в подготовке принятия решений по принципиальным вопросам, особенно, в сфере военной, достаточно высок. Все, что происходит в сфере военно-политических отношении не обходится без курирования со стороны американских специалистов», – сказал Ремизов.

Он отметил, что это одна из причин, по которым, нельзя недооценивать действия украинской стороны. «С той стороны против нас действует не шайка махновцев, пришедшая к власти в крупном государстве, а серьезные стратеги с опытом проведения разноплановых операций по всему миру», – подчеркнул эксперт.

Прогнозируя возможные последствия, которые повлекут за собой керченские события, Ремизов назвал наиболее серьезным риском, что новые санкции могут быть направлены против российского судоходства.

«Что касается встречи Трампа и Путина, с точки зрения возможности достижения результата, им говорить не о чем, за исключением договора РСМД», – считает он.

«То, что возможность для обмена диалогом и мнениями по этой теме оказывается упущенной, достаточно печально. Сейчас очень немного тем, по которым разговор с руководством Штатов может иметь практический смысл», – заключил эксперт.

Как сообщал РИА «Новый День», сенат США принял резолюцию с обвинением Москвы в обострении отношений между РФ и Украиной, а британский премьер Тереза Мэй заявила о необходимости усиления санкций против России. При этом президент США Дональд Трамп отказался от встречи с российским лидером на полях саммита G20 в Аргентине.

Москва, Мария Вяткина

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