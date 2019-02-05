Шойгу поручил модернизировать ракеты в ответ на выход США из ДРСМД

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил повысить дальность стрельбы уже разрабатываемых ракет наземного базирования в ответ на решение США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом он заявил на селекторном совещании.

«В течение 2019-2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса «Калибр» с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности», – отметил Шойгу.

По словам министра, Россия пошла на такие меры в ответ на решение Вашингтона приостановить выполнение обязательств по Договору РСМД, обвинив в его нарушении Москву. Он также подчеркнул, что на этом фоне Вашингтон ведет активную разработку ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 км. «В связи с этим президент России поставил перед министерством обороны задачу принять ответные зеркальные меры», – добавил Шойгу.

Кроме этого, министр поручил открыть опытно-конструкторские работы по новому оружию и перераспределить финансы на выполнение задач. Соответствующие задачи в минувшие выходные поставил президент России Владимир Путин.

Как писал «Новый День», 1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео заявили о приостановке выполнения обязательств в рамка ДРСМД. Через полгода Вашингтон перестанет быть участником Договора, если со стороны РФ не будут предприняты действия по возвращению к выполнению его положений.

2 февраля о приостановке участия в ДРСМД заявил президент РФ Владимир Путин. При этом российский лидер поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике и подчеркнул, что американская сторона должна «созреть» для ведения равноправного и содержательного диалога.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.02.19

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