США обвинили Россию в развязывании гонки вооружений

США считают, что именно Россия повинна в развязывании новой гонки вооружений. По мнению Вашингтона, РФ не соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. С таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон.

«Россия начала гонку вооружений. И начала ее восемь лет назад, когда нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», – заявила Томпсон в интервью телеканалу PBS. Москву следует считать ответственной за нынешние события, подчеркнула дипломат.

Кроме того, замглавы Госдепа добавила, что американские власти предоставили РФ доказательства нарушений ДРСМД. «Мы продолжаем предоставлять разведданные и информацию России. Она же продолжает все отрицать и в ответ утверждает, что это наши системы нарушают режим. При этом никто – ни одна страна, кроме России, – не говорил, что эти системы нарушают», – отметила Томпсон.

При этом дипломат ушла от вопроса ведущего о том, готовы ли США предоставить российской стороне допуск к системам, которые, как считают в Москве, нарушают ДРСМД. «Мы соблюдали договор – это ясно», – заключила замглавы Госдепа.

Ранее Минобороны России пригласило военного атташе при посольстве США для вручения ноты с предложением вернуться к выполнению ДРСМД путем уничтожения соответствующих вооружений. Об этом рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. Он также подчеркнул, что, несмотря на открытость Минобороны России к предметному диалогу по вопросам выполнения сторонами обязательств по договору РСМД, со стороны США не было приведено никаких доказательств, подтверждающих заявленную позицию.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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