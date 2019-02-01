Вашингтон подтвердил: США выходят договора РСМД – во всем «виновата» Россия

Госсекретарь США Майк Помео заявил о приостановке участия Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. Он обвинил Россию в нарушении этого соглашения, но отметил, что Москвы «есть шесть месяцев, чтобы спасти договор».

«Это (невыполнение Россией ДРСМД) перечеркивает шансы на то, чтобы двусторонние отношения двигались в лучшем направлении... Нарушение Россией договора создает риски для миллионов европейцев и американцев», – цитирует Помпео «Интерфакс».

В то же время глава американского Госдепа отметил, что «если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев, уничтожив нарушавшие ДРСМД ракеты, пусковое установки и связанное оборудование, то договор будет завершен».

Из заявления Помпео также следует, что нарушение договора российской стороной препятствует налаживанию отношений между Вашингтоном и Москвой.

В прошлом году США регулярно выступали с заявлениями о нарушении Россией ДРСМД. По этому поводу еще в мае 2018 года американский президент Дональд Трамп дал поручение министрам разработать план по введению очередного набора санкций в отношении России, а в октябре он объявил о выходе США из договора.

4 декабря госсекретарь США выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

В Москве отвергли все обвинения и выдвинули встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД.

Сегодня заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что выход Вашингтона из ДРСМД нанесет «мощнейший удар по пока еще существующей системе международного контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения», и что Москва продолжит убеждать США сохранить договор.

При этом замминистра подчеркнул, что США в случае выхода из договора могут в общей сложности развернуть 48 крылатых американских ракет, в зону действия которых попадут центральные районы России, и Москва не может игнорировать эту угрозу.

По оценке экспертов, выход США из договоров об ограничении вооружений, в том числе из ДРСМД, создает ситуацию, при которой остается только один вопрос, у кого раньше сдадут нервы и кто первый нажмет ту самую «красную кнопку», начав ядерную войну.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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