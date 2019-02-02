«Потеплело»: Трамп заговорил о новом ракетном договоре с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о желании , что хотел бы заключить с Россией новый договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает Reuters. «Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который был бы намного лучше текущего. Конечно, я бы этого хотел», – заявил Трамп в присутствии журналистов.

Его слова прозвучали в преддверии анонсированной Вашингтоном приостановки обязательств по действующему договору (РСМД). Как писал «Новый День», власти США обвиняют Россию в нарушении положений договора и на время выходят из него. Вашингтон отвел Москве полгода на то, чтобы она, как объясняют власти США, вернулась к исполнению своих обязательств по ДРСМД.

Решение США приостановить в одностороннем порядке действие ДРСМД поддержало НАТО. Страны – члены альянса подчеркнули, что «решительно поддерживают» обвинения Вашингтона в адрес Москвы и считают, что нарушение Россией договора угрожает евроатлантической безопасности.

Ранее Трамп заявило намерении работать с НАТО и остальными союзниками, чтобы не допустить военного превосходства России после разрыва ДРСМД. «Мы будем продвигаться вперед и разрабатывать варианты нашего военного ответа, и мы будем работать с НАТО и другими нашими союзниками и партнерами, чтобы лишить Россию военного преимущества в результате ее незаконных действий», – заявил лидер США.

Он также отметил, что Вашингтон продолжит политику в направлении контроля над вооружениями для обеспечения национальной безопасности. Как только Россия начнет соблюдать договоренности, Вашингтон готов развивать сотрудничество с Москвой и впервые в истории добиться выдающихся отношения на экономическом, торговом, политическом и военном уровнях, заявил Трамп. «Это было бы фантастически для России и США, а также для всего мира», – сказал американский президент.

Незадолго до заявления Трампа госсекретарь США Майк Помео объявил о приостановке участия Штатов в ДРСМД со 2 февраля, обвинив Россию в нарушении этого соглашения.

В Москве отвергают эти обвинения и выдвигают встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает договор, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД.

По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, выход Вашингтона из ДРСМД нанесет «мощнейший удар по пока еще существующей системе международного контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения», и что Москва продолжит убеждать США сохранить договор.

При этом он подчеркнул, что США в случае выхода из договора могут в общей сложности развернуть 48 крылатых ракет, в зону действия которых попадут центральные районы России, и Москва не может игнорировать эту угрозу.

По оценке экспертов, выход США из ДРСМД создает ситуацию, при которой остается только один вопрос, у кого раньше сдадут нервы и кто первый нажмет ту самую «красную кнопку», начав ядерную войну.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.02.19

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