Ядерная война нервов: куда ведет выход США из ДРСМД

Прогнозы о возможной ядерной войне сейчас воспринимаются скорее, как «страшилки» и хайп. Однако, согласно мнению экспертов, выход США из договоров об ограничении вооружений, в том числе из ДРСМД, создает ситуацию, при которой остается только один вопрос, у кого сдадут нервы и кто первый нажмет ту самую «красную кнопку».

Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

Будущее ДРСМД предопределено

Как известно, 2 февраля истекает срок «ультиматума» США, после которого Вашингтон готов будет в одностороннем порядке выйти из соглашения, так как Россия не уничтожила ракеты 9М729. Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что политическое решение о выходе из договора американский Белый дом принял уже давно.

По мнению эксперта, на выход Штатов из ДРСМД повлияло несколько факторов. «Это и общая философия администрации Трампа, в рамках которой, к сожалению, контроль над вооружениями не является приоритетом. Есть и опасения относительно будущего китайской программы развития ядерных сил и их носителей. Причем, как известно, Китай делает особый упор именно на те системы, которые можно отнести к ракетам средней и меньшей дальности», – обратил внимание Кортунов.

С его точки зрения, российский фактор, хотя и был достаточно весомым, для США стал не решающим. «Действительно существуют опасения относительно российских шагов, которые можно было бы интерпретировать как нарушения договора. Но я подозреваю, что все-таки это не было основным. Скорее, это стало предлогом для того, чтобы развязать себе руки для того, чтобы принять решение, отвечающее внутренним нуждам администрации Трампа», – пояснил эксперт.

В чем, собственно, проблема?

Научный руководитель Института США и Канады РАН, член Научного совета РСМД Сергей Рогов со своей стороны отметил, что нынешняя администрация США придерживается крайне жесткой линии в отношении России. По его словам, участие в договоре с Россией воспринимается как некая уступка. «Зачем Соединенные штаты должны ограничивать свободу своих действий и признавать паритетные отношения в сфере ракетно-ядерной ПРО с Россией?» – сказал он.

При этом Рогов обратил внимание, что в результате возникает перспектива размещения американский баз с ядерным вооружением в Европе у границ России. «Польша уже изъявила готовность предоставить площадку, вполне вероятно, балтийские государства последуют такому примеру», – отметил эксперт.

В этой связи он напомнил, что подписанию Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году предшествовало решение Вашингтона разместить в западной Европе ракеты средней дальности, время «подлета» которых до СССР составляло около 10-15 минут.

«Мы не могли создать им симметричную угрозу. И сейчас не можем. Я крайне сомневаюсь, что Куба согласится размещать ракеты или Никарагуа. Я думаю, что развитие событий в Венесуэле уже в ближайшее время покажет, что рассчитывать на такой вариант размещения наших ракет в западном полушарии очень сложно», – считает Рогов.

Опасные перспективы

«Если США разместят свои новые баллистические ракеты в Польше или прибалтийских государствах…смотрите, от Эстонии до Петербурга подлетное время 1 минута, до Москвы – 3-4 минуты. Это означает, что концепция ответно-встречного удара окажется бессмысленной. Наша страна будет вынуждена сдвигаться в сторону принятия концепции упреждающего удара», – сказал Рогов и пояснил, что сейчас российская концепция применения ядерного оружия рассчитана на то, что ракеты противника летят к цели около 20-25 минут.

«То есть в случае возникновения острого кризиса, нужно наносить удар до того, как противник произведёт обезоруживающий удар. Возникает крайне опасная ситуация, поскольку американцы будут придерживаться такой же концепции. И та ситуация может быть еще опаснее, чем Кубинский кризис 1962 года», – подчеркнул эксперт.

По мнению Кортунова, отказ США от ДРСМД означает «завершение этапа определенной концепции развитии стратегической стабильности в мире», и есть серьезные опасения, что мир в ближайшее время будет существовать без каких-либо ограничений.

«Вопрос в том, каким контроль (над ядерным вооружением) может стать. Мне представляется, что пока мы можем только с уверенностью сказать, каким он не будет. Он не будет арифметическим. То есть задача будет заключаться не в том, чтобы ограничить количество боеголовок, а в том, чтобы остановить их качественное развитие. Это уже не арифметика, это – высшая математика», – сказал Кортунов.

По его оценке, в таких условиях добиться юридически обязывающих договорённостей не получится, но формальный выход США из договора не означает, что ситуация в Европе «изменится завтра».

«Насколько можно предположить, сейчас не существует в США технологий мощности для того, чтобы оперативно произвести значительное количество новых систем. Ну и существуют политические проблемы с их возможным размещением в Европе, поскольку совершенно неочевидно, что американские союзники будут рады такому изменению геополитической ситуации на континенте», – считает Кортунов.

Председатель ПИР-Центра, вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский со своей стороны высказал мнение, что США будет трудно разместить ракеты и в Южной Корее. «Китай имеет очень хорошие рычаги влияния на своих соседей. Таиланд, Филиппины тоже вряд ли пойдут против Китая. Еще Япония остается. Но если разместят в Японии, что возможно, с учетом тесных связей и союзнических обязательств, это будет прямой вызов России. Тогда говорить о каком-то мирном договоре с Россией, я считаю, неправильно. Нужно прекращать эти разговоры», – подчеркнул он.

Как считает Рогов, базирование новых ракет в Европе перспектива ближайших нескольких лет. «Через несколько лет ситуация может принять очень опасный характер, об этом надо задуматься. Мы можем стать свидетелями, что события я могут развиваться достаточно быстро», – сказал он.

В этой связи эксперты отметили, что идеальным решением проблемы было бы подписание ограничительного договора между Россией, США и Китаем, но пока такая перспектива кажется довольно нереалистичной. «Китайская культура – и военно-политическая, и дипломатическая – избегает соглашений, которые ограничивают свободу действий», – отметил Кортунов.

Москва, Мария Вяткина

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