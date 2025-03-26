Вор проглотил серьги за 700 тысяч долларов в ювелирном магазине

В США мужчину заподозрили в краже дорогих украшений из ювелирного магазина. Вор проглотил серьги стоимость 700 тысяч долларов.

Покупатель пришел в магазин Tiffany & Co. в торговом центре Millenia в Орландо и заявил, что хочет приобрести люксовые украшения. Его проводили в комнату для особо важных гостей и показали самые дорогие изделия.

После ухода посетителя в магазине поняли, что пропала пара сережек стоимостью 700 тысяч долларов, и обратились в полицию. Преступника удалось задержать, но у него не было при себе похищенных украшений.

Подозреваемого отправили в больницу и сделали рентген. В желудке вора обнаружили инородные предметы. Серьги удалось получить обратно только через 12 дней. Серийные номера на изделиях подтвердили, что речь идет о тех самых украденных украшениях.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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