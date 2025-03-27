Арктические противостояние: Путин оценил планы Трампа на Гренландию

Планы администрации президента США Дональда Трампа об аннексии Гренландии не являются экстравагантной выходкой – Вашингтон намерен всерьез защищать свои интересы в Арктике. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мурманск.

«Речь идёт о серьёзных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни. И очевидно, что США будут и дальше, на системной основе, продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», – подчеркнул глава российского государства (цитата по «Прайм»).

По словам Путина, ошибочно полагать, что притязания США на Гренландию – это экстравагантные разговоры новой американской администрации. «Достаточно сказать, все об этом хорошо знают, о планах Соединенных Штатов Америки по присоединению Гренландии. Вы знаете, только на первый взгляд это может кого-то удивить, и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации», – констатировал президент РФ.

Мурманск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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