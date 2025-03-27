Спецслужбы Украины вербуют россиян под прикрытием американской корпорации

Представители украинских спецслужб использовали влиятельную американскую корпорацию «RAND Corporation» для вербовочной деятельности на территории РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что представители спецслужб Украины через популярные на территории России Интернет-мессенджеры обращаются к российским гражданам, предпочтительно связанным с военной службой, с предложением о сотрудничестве с американской компанией «RAND Corporation», обещая достойное денежное вознаграждение», – говорится в сообщении.

Собеседники представляются сотрудниками отдела «Стран СНГ» Центра «Восточная Европа» филиала «RAND Corporation» – «RAND Europe», а также сообщают данные якобы своего руководителя – Hans Pung, директора регионального филиала «RAND Corporation» – «RAND Europe».

«Целью данных контактов является получение секретных материалов о боевом применении стратегической авиации ВКС России, численности и дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, задействованных в специальной военной операции на Украине», – указали в ЦОС.

Москва, Зоя Осколкова

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