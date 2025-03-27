При стрельбе в США погибли женщина и трое детей

В США произошла стрельба в жилом районе. В результате погибли четыре человека, в том числе трое детей. Об этом сообщают местные СМИ.

Выстрелы прогремели в городе Пемброк-Парк в американском штате Флорида. Соседи многоэтажного дома обратились в полицию. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они обнаружили четыре трупа – женщины и троих детей, в том числе младенца.

Кроме того, с ранениями госпитализированы мужчина и 10-летняя девочка.

Проводится расследование произошедшего. По словам местных жителей, все погибшие и раненые были членами одной семьи. По одной из версий, отец расстрелял жену и детей, а затем попытался покончить с собой.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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