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Среда, 26 марта 2025, 11:12 мск

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В США трехлетняя девочка застрелила младшую сестру из пистолета отца

В США трехлетняя девочка застрелила годовалую сестру из пистолета отца. Об этом сообщает Mirror.

Трагедия произошла в штате Канзас. В спасательную службу позвонил мужчина и заявил, что произошел несчастный случай. Его трехлетняя дочь выстрелила в младшую сестру и попала ей в голову.

Прибывшие на место спасатели отвезли пострадавшую в больницу, где она скончалась.

На допросе отец рассказал, что уснул с заряженным пистолетом в кобуре, а затем проснулся, положил оружие на полку камина и пошел переодеваться, в этот момент он услышал выстрел. Его трехлетняя дочь вбежала в комнату и с громким плачем рассказала, что убила сестренку и ей очень жаль.

Мужчину арестовали и предъявили ему обвинения в непреднамеренном убийстве, незаконном хранении оружия и оставлении детей в опасности.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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