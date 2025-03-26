«Разводка» Запада или полная капитуляция Киева: решить украинский «кризис» может только Россия, а от Трампа надо ждать «сюрпризы» Итоги опроса на сайте РИА «Новый День»

Перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине зависят в большей степени от России, а от президента США Дональда Трампа, который выступил посредником на нынешних переговорах, нужно ждать «сюрпризы». Такого мнения придерживается большинство участников опроса, проведенного на сайте РИА «Новый День».

Так, отвечая на вопрос, поможет ли Трамп разрешить украинский кризис, более половины респондентов (56,13%) придерживаются поддержали точку зрения, что решить украинский «кризис» может только Россия. Еще почти четверть опрошенных (23,68%) считают, что президент США готовит на Украине неожиданный «сюрприз» для России.

Только около 10% участников голосования полагают, что американский лидер поможет урегулировать украинский конфликт. При этом порядка 5% сомневаются, что кризис разрешится только с помощью прекращения боевых действий.

В своих комментариях читатели РИА «Новый День», выбирая собственный вариант ответа, отмечали, что нынешние переговоры могут оказаться очередной «разводкой» России со стороны США и коллективного Запада. Некоторые полагают, что вся территория Украины должна войти в состав РФ, иначе через некоторое время конфликт повторится, и мир возможен только после полной капитуляции Киева.

Опрос на сайте РИА «Новый День» проводился с 13 февраля по 26 марта 2025 года. В голосовании приняли участие 946 респондентов.

Москва, редакция РИА «Новый День»

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