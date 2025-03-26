Трамп объявил об успехах на переговорах с Киевом и Москвой

Вашингтон добивается больших успехов в переговорах с Москвой и Киевом об мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Уинсу Колианезе.

«Мы добиваемся больших успехов в том, что касается [переговоров с] Россией, Украиной», – цитирует Трампа ТАСС. Агентство отмечает, что американский лидер не привел никаких деталей.

Напомним, накануне Кремлем были опубликованы два заявления об итогах переговоров в Саудовской Аравии, одно из которых касалось перечня запрещенных для военных ударов энергетических объектов, второе – о возможном возобновлении «Черноморской инициативы», включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, при условии отмены части антироссийских санкций.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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