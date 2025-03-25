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Среда, 26 марта 2025, 00:40 мск

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Москва и Вашингтон согласовали список объектов, которых касается запрет на удары со стороны противника

Пресс-служба Кремля опубликовала согласованный между российской и американской сторонами список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

РИА «Новый День» приводит этот перечень полностью:

1. Нефтеперерабатывающие предприятия;

2. Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

3. Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

4. Атомные электростанции;

5. Дамбы гидроэлектростанций.

В пресс-службе Кремля уточнили, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен. В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

Напомним, ранее министерство обороны РФ дважды акцентировало внимание, что Киев уже нарушил достигнутые договоренности о моратории на удары по инфраструктуре.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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