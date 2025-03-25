Глава киевского режима Владимир Зеленский нарушает договорённости о прекращении ударов по энергоинфраструктуре и тем самым подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений. Об этом говорится в заявлении министерства обороны РФ.

В ведомстве обратили внимание, что на фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине, киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БпЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры.

В частности, в результате атаки днём 24 марта украинского БпЛА по инфраструктуре кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) «Ростовская АЭС – Тихорецк № 2», которое благодаря оперативным и грамотным действиям персонала не привело к негативным последствиям для потребителей.

В Луганской народной республике ВСУ совершена атака с применением FPV-дрона по газораспределительной станции «Сватово» Управления магистральных газопроводов «Луганскгаз».

Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут (Республика Крым) российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

«Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений», – констатировали в Минобороны России.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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