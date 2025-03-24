Киевский режим доказал свою недоговороспособность. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ о деталях ночной украинской атаки на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае и других атаках по российский территории.

Как сообщалось ранее, киевский режим осуществил атаку на станцию в Кубани сегодня, 24 марта, около двух часов. В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская.

При этом в российском оборонном ведомстве обратили внимание, что предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.

«Также, 19 марта т.г., через несколько часов после принятого, по предложению президента США, решения президента России, о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трёх БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании», – отметили в Минобороны России.

Кроме того, вечером 23 марта с 21.00 по 21.50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова.

Вместе с тем 22 марта в период с 5.00 по 8.45 киевским режимом нанесены два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции «Валуйка» в н.п. Шведуновка Белгородской области, в результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции.

«Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки с применением ударных БПЛА и реактивных систем залпового огня HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации. Это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима», – подчеркивается в заявлении министерства обороны РФ.

Стоит отметить, что сегодня в Эр-Рияде начался очередной раунд переговоров экспертов России и США. Стороны обсуждают «серьезнейшие проблемы», сообщил участник российской делегации, сенатор Григорий Карасин.

Москва, Светлана Антонова

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