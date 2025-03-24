«Разговариваем о серьезнейших проблемах»: Карасин оценил ход переговоров с США в Эр-Рияде

Переговоры экспертов России и США в саудовском Эр-Рияде идут полным ходом, стороны обсуждают «серьезнейшие проблемы». Об этом сообщил участник российской делегации, сенатор Григорий Карасин.

По его мнению, российская и американская делегации успешно поддерживают взаимопонимание. «Ну как его (взаимопонимания – прим. ед.) может не быть, если мы сидим уже сколько – третий час, разговариваем о серьезнейших проблемах. Так что продолжим этот разговор», – цитирует Карасина РИА «Новости».

Сенатор в комментарии «Интерфаксу» заявил, что переговоры экспертных групп проходят творчески, идет интересное обсуждение злободневных тем. При этом Карасин указал, что «не каждые переговоры обязательно оканчиваются какими-то масштабными документами и договоренностями». «Важно все время поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга. Это удается», – подчеркнул он.

Отметим, что участники консультаций после нескольких часов переговоров сделали перерыв на обед.

Российскую сторону представляют Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. В состав американской делегации, по информации Reuters, входят директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Энтон и бывший старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы и России Эндрю Пик.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде обсуждается Черноморская инициатива и «все аспекты, связанные с возобновлением этой инициативы». «Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие. Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд», – сказал Песков журналистам. Он уточнил, что в рамках Черноморской инициативы обсуждается «в первую очередь, безопасность судоходства».

Эр-Рияд, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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