Трамп пригрозил России «военным ответом»

Вашингтон намерен работать с НАТО и остальными союзниками, чтобы не допустить военного превосходства России после разрыва Договора ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент США Дональд Трамп, возложив вину за приостановку соглашения Москву.

«Мы будем продвигаться вперед и разрабатывать варианты нашего военного ответа, и мы будем работать с НАТО и другими нашими союзниками и партнерами, чтобы лишить Россию военного преимущества в результате ее незаконных действий», – говорится в заявлении президента США, которое размещено на сайте американского Белого дома.

Трамп также отметил, что Вашингтон продолжит политику в направлении контроля над вооружениями для обеспечения национальной безопасности, и заверил, что готов к переговорам с Москвой на эту тему.

По словам президента США, как только Россия начнет соблюдать договоренности, Вашингтон готов развивать сотрудничество с Москвой и впервые в истории добиться выдающихся отношения на экономическом, торговом, политическом и военном уровнях. «Это было бы фантастически для России и США, а также для всего мира», – заявил Трамп.

Ранее сегодня госсекретарь США Майк Помео заявил о приостановке участия Штатов в ДРСМД со 2 февраля. Он обвинил Россию в нарушении этого соглашения, но отметил, что Москвы «есть шесть месяцев, чтобы спасти договор».

В Москве отвергают все обвинения в нарушении ДРСМД и выдвигают встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает договор, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД.

Сегодня заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что выход Вашингтона из ДРСМД нанесет «мощнейший удар по пока еще существующей системе международного контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения», и что Москва продолжит убеждать США сохранить договор.

При этом замминистра подчеркнул, что США в случае выхода из договора могут в общей сложности развернуть 48 крылатых американских ракет, в зону действия которых попадут центральные районы России, и Москва не может игнорировать эту угрозу.

По оценке экспертов, выход США из договоров об ограничении вооружений, в том числе из ДРСМД, создает ситуацию, при которой остается только один вопрос, у кого раньше сдадут нервы и кто первый нажмет ту самую «красную кнопку», начав ядерную войну.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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