Минобороны России пригласило военного атташе при посольстве США для вручения ноты с предложением вернуться к выполнению договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) путем уничтожения соответствующих вооружений.

Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Министерство обороны предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия Договора РСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению Договора», – сказал Конашенков, добавив, что Минобороны категорически отвергает необоснованные утверждения США о нарушении российской стороной обязательств по ДРСМД.

Минобороны РФ предложило США уничтожить все запрещенные ДРСМД вооружения

В российском военном ведомстве довели американской стороне требования по соблюдению договора РСМД. «Минобороны России ознакомлено с содержанием ноты Госдепартамента США о приостановлении участия американской стороны в ДРСМД и начале процедуры выхода из него. Российское военное ведомство категорически отвергает необоснованные утверждения о нарушении Россией своих обязательств по данному договору. Заявления США не соответствует действительности», – заявил Конашенков.

Он также подчеркнул, что, несмотря на открытость Минобороны России к предметному диалогу по вопросам выполнения сторонами обязательств по договору РСМД, со стороны США не было приведено никаких доказательств, подтверждающих заявленную позицию. Он также акцентировал внимание на том, что США не предпринимали необходимых действий по устранению ими нарушения собственных обязательств по Договору. «Хотим подчеркнуть, что США уже не первый год осуществляют реальное нарушение требований ДРСМД, и фактически создали условия для производства ракет, запрещенных этим соглашением. С учетом этого, Минобороны РФ предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия Договора принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению Договора путем уничтожения:

-развернутых на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для проведения запуска крылатых ракет «Tomahawk»;

-ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности;

-уничтожения ударных беспилотных летательных аппаратов, подпадающих по своим характеристикам под определение предусмотренного в Договоре термина «крылатая ракета наземного базирования», – заявил Игорь Конашенков.

Москва, Иван Гридин

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