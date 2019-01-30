Лавров: США повышают риск ядерной войны

Действия США по производство новой ядерной боеголовки малой мощности повышают риски ядерного конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Комментируя информацию о старте производства в Техасе ядерной боеголовки малой мощности W76-2, глава МИД РФ обратил внимание, что ядерная политика США вызывает серьезные опасения уже не первый раз.

«Напомню, что эта тема уже была включена в прошлогодний обзор политики Вашингтона в ядерной сфере. Уже тогда мы выражали серьёзную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риски ядерного конфликта», – цитирует Лаврова RT.

По оценке министра, эта ситуация является угрозой современному миру. «Посмотрим, как Европа отреагирует на новый виток односторонних действий США, которые подрывают стратегическую стабильность», – отметил он.

Напомним, W76-2 является модификацией W76-1, которая используется для оснащения баллистических ракет подводных лодок Trident. Предполагается, что новые боеголовки поступят на вооружение ВМС США в течение года.

Китайская газета Global Times также сообщила, что Соединённые Штаты занимаются разработкой артиллерийского орудия, которое способно стрелять на расстояние более 1600 километров. Издание ссылается на заявление министра сухопутных войск США Марка Эспера.

Как сообщал «Новый День», 2 февраля США намерены приостановить выполнение обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.01.19

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