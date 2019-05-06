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Понедельник, 6 мая 2019, 16:30 мск

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Китай отказался от трехсторонней ядерной сделки с Россией и США

Фото: Минобороны РФ

Китай не станет участвовать в переговорах по трехсторонней ядерной сделке. Такое заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел Поднебесной Гэн Шуан. Его слова стали ответом на идею президента США Дональда Трампа заключить трёхстороннюю ядерную сделку с Россией и Китаем.

«Китай выступает против того, чтобы кто-то говорил от имени Китая, мы также не будем участвовать ни в каких переговорах по трехстороннему соглашению о ядерном разоружении», – заявил Гэн Шуан, добавив, что ядерный арсенал Китая находится на самом низком уровне необходимой национальной безопасности и не сопоставим с ядерными арсеналами США и России.

Глава китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, по мнению Пекина, первостепенная на сегодняшний день задача – полное исполнение особых обязательств по ядерному разоружению странами с самым большим ядерным арсеналом. Он также отметил, что эти страны должны нести «первостепенную ответственность» в вопросе неприменения ядерного оружия.

Гэн Шуан заявил, что крупнейшие ядерные державы «должны существенно сократить ядерное оружие и тем самым создать условия для других стран для присоединения к ядерному разоружению», передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», ранее Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью будущей ядерной сделки США и России. Кроме того, американский лидер заявил, что рассчитывает на выработку всеобъемлющей ядерной сделки с Россией и Китаем, а также что уже обсудил этот вопрос с китайскими партнерами в ходе торговых переговоров.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ответ на идею Трампа заявил, что первоочередной задачей является продление Договора о стратегических наступательных вооружениях и решение проблем, связанных с договором.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 06.05.19

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