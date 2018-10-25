Ситуация в США хуже, чем перед гражданской войной: Россия рискует остаться один на один с Китаем

Нынешний внутреннеполитический кризис в США может оказаться серьезнее, чем противостояние накануне гражданской войны в 1861 году. Как считают российские эксперты, для России, как геополитического соперника Америки, «разрушительные процессы» в Штатах могут обернуться еще большей опасностью, которая оставит Москву один на один с Пекином. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

Заведующий лабораторией новой и новейшей истории стран Европы и Америки Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев обратил внимание, что «эпидемия» бомб-посылок, которые накануне получили сразу несколько известных политических деятелей, свидетельствует об обострении противоречий в американском обществе.

«Взрывные устройства – это провокация, то ли с целью очернить Трампа и республиканцев, то ли горячие головы сторонников правых и ультраправых структур пытаются начать уничтожать своих противников. Скорее всего, это провокация, но очень серьезная. Американское общество и так очень расколото. Договориться не могут», – сказал Рогулев.

При этом эксперт отметил, что промежуточные выборы в американский Конгресс, которые должны пройти в ноябре, вряд ли смогут смягчить ситуацию. «Сами по себе выборы, наверное, не повлияют особым образом, коренным образом не изменят ситуацию, они промежуточные», – пояснил он.

В этой связи заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что противостояние в США сейчас идет между глобалистами и националистами, и оно уже достигло такого уровня, что договориться два лагеря не могут – победа одних будет означать «уничтожение» других.

«Серьёзные разрушительные процессы в рамках американского государства, которые сегодня назревают в рамках внутреннего конфликта элиты, даже более серьезен, чем тот, который привел к гражданской войне. Это конфликт между националистами и глобалистами», – подчеркнул он.

При этом Сивков выразил уверенность, что для России крайне опасны «разрушение» Соединенных штатов Америки или даже серьезные внутренние потрясения в США. «Мы должны четко понимать, что Китай сегодня наш союзник только потому, что есть внешний враг – Соединенные штаты Америки. Если Россия останется лицом к лицу с Китаем, то России будет намного хуже. По идеологическим соображениям мы – антагонисты. Россия капиталистическая страна, а Китай – социалистическая», – сказал Сивков.

По словам заведующего Сектором военно-политического анализа ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, профессора МГИМО МИД России Сергея Ознобищева, Китай при этом является очень закрытым в информационном плане и о его реальных военных силах доподлинно ничего не известно.

«Об этом нет официальных данных, но есть тысячекилометровые подземные туннели – что там делается – никто не знает, по некоторым данным, как говорится, «куется победа». Все только на словах: мы за мир и мы за неприменение ядерного оружия. На этом ставится точка, дальше – улыбки и поклоны», – констатировал он.

Напомним, 24 октября в США сразу нескольким известным политическим деятелям поступили посылки со взрывными устройствами. Сейчас доподлинно известно о пяти таких посланиях. По одной посылке пришли на адрес резиденций бывших президентов США Билла Клинтона и Барака Обамы. Также пакет с неизвестным порошком был обнаружен в нью-йоркском офисе телеканала CNN, который пришлось эвакуировать. Ранее пакет со взрывчаткой отправили в поместье знаменитого финансиста и провокатора Джорджа Сороса.

Москва, Мария Вяткина

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