На Западе заявили об угрозе гражданской войны в США

Ближайшие президентские выборы в США могут обернуться окончательным расколом в американском обществе и новой гражданской войне. Такое мнение высказал британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон. Его научная статья опубликована в газете The Sunday Times.

По мнению гарвардского профессора, в последние годы внутренние противоречия внутри США значительно обострились, как и «культурный конфликт». Так, например, в американском сегменте Интернета давно началась своеобразная культурная гражданская война, и с приближением промежуточных выборов в Конгресс она разгорается еще сильнее, уверен Фергюсон.

Случаи отправки бомб видным критикам американского президента, таким как Барак Обама и Хиллари Клинтон, дают почву «новым пророчествам» о гражданской войне в США, считает историк. С ним заочно соглашается кандидат исторических наук Техасского университета Эмили Уэйлен. В своей статье для сайта Task&Purpose она анализирует риск гражданской войны в США, основываясь на методологии журналиста Джонатана Рэндала, который в свое время предсказал начало гражданской войны в Ливане.

Соединенные Штаты и Ливан, конечно же, сильно отличаются со всех точек зрения, пишет Уэйлен. И, тем не менее, сам феномен гражданской войны не делает различия между тем, насколько развита та или иная страна, отмечает историк. Проанализировав ситуацию в США по методологии Рэндала, Уэйлен пришла к неутешительному для Вашингтона выводу о том, что поводы для беспокойства все-таки существуют.

Примечательно, что между Ливаном в 1975 году и США сегодня имеются некоторые сходства, которые не взял в расчет Рэндал. Так, по мнению Уэйлен, нынешний президент США – «хам», а страна при этом имеет могущественных и ненадежных союзников со своими собственными интересами и, фактически, «карикатурное неэффективное правительство».

При этом Республиканская партия США напоминает консервативные силы Ливана накануне гражданской войны, а демократы, как в свое время прогрессивные партии Ливана, «дезорганизованы и децентрализованы», считает ученый. Как напоминает РИА «Новости», Джонатан Рэндал – американский журналист, работавший в свое время с такими изданиями, как «New York Time» и «Washington Post». В 1974 году он предсказал гражданскую войну в Ливане почти за год до ее начала. Журналист разработал своеобразный «детектор», который позволяет оценивать текущую ситуацию в государстве с точки зрения угрозы возникновения внутриполитического конфликта и гражданской войны.

Как писал «Новый День», тревожные оценки нынешней ситуации в США дают и российские эксперты. Нынешний внутреннеполитический кризис в США может оказаться серьезнее, чем противостояние накануне гражданской войны в 1861 году, а «разрушительные процессы» в Штатах могут обернуться еще большей опасностью, которая оставит Москву один на один с Пекином.

Заведующий лабораторией новой и новейшей истории стран Европы и Америки Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев обратил внимание, что «эпидемия» бомб-посылок, которые в середине октября получили сразу несколько известных политических деятелей, свидетельствует об обострении противоречий в американском обществе.

«Взрывные устройства – это провокация, то ли с целью очернить Трампа и республиканцев, то ли горячие головы сторонников правых и ультраправых структур пытаются начать уничтожать своих противников. Скорее всего, это провокация, но очень серьезная. Американское общество и так очень расколото. Договориться не могут», – сказал Рогулев.

При этом эксперт отметил, что промежуточные выборы в американский Конгресс, которые должны пройти в ноябре, вряд ли смогут смягчить ситуацию. «Сами по себе выборы, наверное, не повлияют особым образом, коренным образом не изменят ситуацию, они промежуточные», – пояснил он.

Напомним, 24 октября в США сразу нескольким известным политическим деятелям поступили посылки со взрывными устройствами. Сейчас доподлинно известно о пяти таких посланиях. По одной посылке пришли на адрес резиденций бывших президентов США Билла Клинтона и Барака Обамы. Также пакет с неизвестным порошком был обнаружен в нью-йоркском офисе телеканала CNN, который пришлось эвакуировать. Ранее пакет со взрывчаткой отправили в поместье знаменитого финансиста и провокатора Джорджа Сороса.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.10.18

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