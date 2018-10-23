Миллиардеру Соросу подкинули бомбу

Взрывное устройство найдено около дома миллиардера и скандально известного биржевого спекулянта Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк. Бомба была заложена в почтовый ящик дома финансиста, сообщает газета The New York Times.

Взрывное устройство обнаружил один из сотрудников резиденции Сороса в округе Бедфорд днем 22 октября. Он отнес опасную находку на безопасное место к лесной полосе и вызвал правоохранителей. На место прибыли саперы и произвели управляемый подрыв бомбы. Самого Сороса в этот момент в особняке не было.

Отмечается, что расследованием происшествия займется ФБР.

Сорос является одним из богатейших людей в мире. По оценке журнала Forbes, его состояние достигает около 25 млрд долларов. О миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Его компания Quantum за 40 лет заработала 35 млрд долларов. Кроме того, фонды Сороса неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств.

Нью-Йорк, служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 23.10.18

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