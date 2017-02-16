Трампа попросили выгнать из США Джорджа Сороса

Публикации за 16.02.17

Президента США Дональда Трампа попросили выгнать из страны миллиардера и скандально известного биржевого спекулянта Джорджа Сороса. Петицию, обнародованную сегодня на сайте Change.org, подписали 9,1 тыс. человек.

В петиции Трампа просят запретить Соросу и членам его семьи вести дела на территории США. Также авторы петиции просят выдать ордер на арест Сороса за то, «что он нанимает людей для организации бунта и протестов, которые вредят нашим людям и ценностям», сообщает Лента.Ру.

Напомним, 20 января, в день инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, Сорос назвал его мошенником и потенциальным диктатором. Также он заявил, что политика Трампа потерпит крах.

В эти же дни пресса широко обсуждала финансовые потери Сороса, решившего нажиться на президентской гонке в США. Сорос поставил на соперницу Трампа Хиллари Клинтон и проиграл около миллиарда долларов. Избирательному штабу Клинтон во время предвыборной кампании Сорос пожертвовал около 25 миллионов долларов.

Вашингтон, Зоя Березина

Вашингтон. Другие новости 16.02.17

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