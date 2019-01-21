Немецкий эксперт оценил шансы США на спасение от ядерного удара

США в случае широкомасштабного конфликта не имеют возможности отразить массированный ядерный со стороны России. Такое мнение высказал эксперт по разоружению из университета Дортмунда в Германии Юрген Альтман, комментируя планы американского президента Дональда Трампа модернизировать систему противоракетной обороны (ПРО), а также разместить в космосе специальные беспилотные устройства, способные защитить США от ядерной атаки.

По мнению эксперта, американские военные сильно заблуждаются, считая, что от ракет можно защититься созданием некоего «щита», передает РИА «Новости», со ссылкой на Deutschlandfunk. По оценкам Альтмана, шансы ракет-перехватчиков сбить российскую ракету ничтожны и составляют всего 10%. Против ядерной атаки не спасет и увеличение количества ракет-перехватчиков на Аляске. Предлагаемые Трампом меры могут быть эффективны лишь при атаке со стороны Северной Кореи, отмечает Альтман.

Особой критике со стороны немецкого эксперта подверглись планы Вашингтона разместить в космосе противоракетное оружие, способное сбивать спутники. «Это древняя и провалившаяся еще во времена президентства Рейгана идея о создании космических войск», – заявил Альтман, подчеркнув, что Россия вряд ли оставит подобные шаги США без ответа. Эксперт уверен, что действия США могут ухудшить обстановку в мире. В связи с этим Альтман призывает США воздержаться от провокационных поступков. Идея размещения в космосе оружия для защиты от атаки другого государства является лишь иллюзией, подчеркнул специалист.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 20.01.19

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