Москва обратилась к НАТО с предложением по РСМД

Москва обратилась к США и НАТО с предложением объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности (РСМД), как это сделано в России. Об этом со ссылкой на замглавы МИД Сергея Рябкова сообщает ТАСС.

«Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности», – сказал Рябков. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял, что до появления у американцев в том или ином регионе таких средств Москва будет воздерживаться от размещения систем, когда они у нее появятся.

Как писал «Новый День», 2 февраля Путин объявил, что Россия в ответ на аналогичные действия США приостанавливает участие в Договоре о РСМД, а так же не будет размещать в Европе или иных регионах мира оружие средней и меньшей дальности, пока там не появится подобное оружие американского производства.

США начали процесс выхода из ДРСМД 2 февраля. Поводом к выходу из соглашения для Вашингтона стала разработка российской стороной крылатой ракеты 9М729. Соединенные Штаты считают, что дальность ее полета превышает разрешенную, Россия это отрицает.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.08.19

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