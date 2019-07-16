США будут лоббировать трехсторонний ДРСМД с Китаем

США намерены обсудить с Россией идею трехстороннего договора по ядерному оружию с Китаем, сообщает «Рейтер» со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Переговоры могут состояться уже в среду в Женеве в рамках встречи заместителя госсекретаря Джона Салливана и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова по стратегической стабильности. «Мы вообще-то считаем, что, постучав по дереву, мы подошли к тому моменту, когда можем попытаться вновь начать (дискуссии. – прим. ред.). Я говорю «постучав по дереву», потому что мы, к сожалению, всегда в одном инциденте от срыва (переговоров. – прим. ред.)", – сказал один из источников агентства.

Вместе с тем США не ждут прорыва по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также считают преждевременным обсуждение продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), добавил он.

Как напоминает РИА «Новости», ранее договор «нового поколения» (вместо устаревшего двустороннего ДРСМД) между Вашингтоном, Москвой и Пекином предлагал президент США Дональд Трамп. Отмечалось, что документ должен затрагивать все типы ядерного оружия, более конкретные варианты не высказывались.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.07.19

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