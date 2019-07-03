Путин приостановил ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ размещен на официальном портале правовой информации. Напомним, 26 июня данный закон утвердил Совет Федерации. Законопроект был внесен Путиным в Госдуму 30 мая, депутаты нижней палаты российского парламента одобрили документ 16 июня.

Как сообщал «Новый День», в начале года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Он также отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. Российский лидер подчеркнул, что все предложения РФ по разоружению «остаются на столе и двери открыты».

Договор об РСМД был подписан руководителями США и СССР 8 декабря 1987 года. Соглашением предусматривалась ликвидация баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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