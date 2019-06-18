российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 июня 2019, 13:53 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

«США сами цинично нарушали договор»: Госдума одобрила бойкот ДРСМД

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила приостановление Россией действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующий федеральный закон поддержали все партийные фракции, голоса «за» отдали 417 депутатов при одном воздержавшемся.

Говоря о действиях Соединенных штатов Америки, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что «США совершают шаг, который направлен на подрыв системы стратегической стабильности на планете». При этом, отметил он, выход из ДРСМД затруднит продление договора СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

«Вашингтон, как всегда, по своей привычке обвиняет нас, – заявил Слуцкий. – США сами неоднократно грубейшим образом нарушали договор, размещая в Польше и Румынии элементы противоракетной инфраструктуры, которую они в любой момент могут модифицировать для пуска ракет «Земля-земля». «Такого циничного, грубейшего нарушения договора, как с РСМД, не было», – заключил депутат, подчеркнув, что думские профильные комитеты сочли позицию президента РФ совершенно обоснованной и своевременной.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.19

Эксперты вычислили продолжительность жизни малого и среднего бизнеса в России. / Экс-президента УЕФА Платини арестовали по делу о коррупционном сговоре. / Экономика России «тормозит»: выпуск товаров и расходы россиян сокращаются. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Госдума

«Серым» пассажирским перевозчикам выпишут крупные штрафы

В СовФеде согласились запретить рекламу детского питания

Вячеслав Володин: Россия не бросит Сербию в беде

На выборах в Москве хотят отменить одномандатные округа: в Госдуму внесен законопроект

Новые вызовы: спикер Госдумы и президент Сербии проведут важные переговоры

В Госдуме предложили разделить пиво на «живое», «мертвое» и «суррогат»

Жители столицы доведены до отчаяния: в Госдуме раскрыли суть скандалов с реновацией Москвы

«Политическое харакири»: глава Банка России расколола Госдуму

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Госдума,

Новости партнеров