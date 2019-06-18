«США сами цинично нарушали договор»: Госдума одобрила бойкот ДРСМД

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила приостановление Россией действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующий федеральный закон поддержали все партийные фракции, голоса «за» отдали 417 депутатов при одном воздержавшемся.

Говоря о действиях Соединенных штатов Америки, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что «США совершают шаг, который направлен на подрыв системы стратегической стабильности на планете». При этом, отметил он, выход из ДРСМД затруднит продление договора СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

«Вашингтон, как всегда, по своей привычке обвиняет нас, – заявил Слуцкий. – США сами неоднократно грубейшим образом нарушали договор, размещая в Польше и Румынии элементы противоракетной инфраструктуры, которую они в любой момент могут модифицировать для пуска ракет «Земля-земля». «Такого циничного, грубейшего нарушения договора, как с РСМД, не было», – заключил депутат, подчеркнув, что думские профильные комитеты сочли позицию президента РФ совершенно обоснованной и своевременной.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.19

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